Не только 4 сезон «Бриджертонов»: 4 свежих сериала, которые зрители смотрят запоем в марте 2026 года

8 марта 2026 21:31
Кадры из сериалов «Бриджертоны», «Ночной агент», «56 дней», «Кросс»

Они покорили зрителей по всему миру.

Март 2026 года оказался необычно насыщенным для стриминговых сервисов. Платформы начали весенний сезон с долгожданных продолжений популярных сериалов и новых проектов, которые буквально за несколько дней оказались в топах просмотров.

Сейчас зрителям предлагают самые разные жанры — от романтических исторических драм до напряженных криминальных триллеров. Я выбрала четыре сериала, которые чаще всего появляются в чартах и обсуждениях зрителей.

«Бриджертоны»

Четвертый сезон «Бриджертонов» вновь стал одним из самых обсуждаемых проектов Netflix. В этот раз история сосредоточена на Бенедикте Бриджертоне — втором сыне влиятельной семьи.

Он влюбляется в девушку по имени Софи, которая работает горничной. Но есть один секрет: Бенедикт даже не подозревает, что она и есть загадочная дама в серебряном платье, покорившая его на балу. Как и прежде, сериал делает ставку на романтику, интриги и атмосферу роскошной эпохи Регентства.

«Бриджертоны»

«Ночной агент»

Третий сезон триллера «Ночной агент» снова оказался в топе Netflix. Главный герой — агент ФБР Питер Сазерленд — работает в программе «Ночные операции», где занимается самыми опасными делами.

На этот раз ему приходится противостоять не только международным преступникам, но и террористам, которые умело скрываются среди обычных людей. Сериал по-прежнему держит высокий темп и не дает расслабиться до самой финальной серии.

«Ночной агент»

«56 дней»

Мини-сериал «56 дней» на Prime Video начинается как обычная история любви между Сиарой и Оливером. Но довольно быстро становится ясно — все не так просто.

Сюжет развивается сразу в двух временных линиях. Пока зрители наблюдают за отношениями героев, детективы расследуют убийство, которое каким-то образом связано с этой парой. Постепенно история превращается в напряженный триллер с неожиданными поворотами.

«56 дней»

«Кросс»

Во втором сезоне сериала «Кросс» зрители снова встречаются с судебным психологом Алексом Кроссом. Он оказывается втянут в сложное расследование после убийства известного активиста.

Чем глубже герой погружается в дело, тем очевиднее становится — преступление связано с крупным политическим заговором. Новый сезон делает историю еще масштабнее и поднимает ставки для главного героя.

«Кросс»
Фото: Кадры из сериалов «Бриджертоны», «Ночной агент», «56 дней», «Кросс»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
