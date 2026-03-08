Всего за 24 часа этот сериал сместил гигантов Prime Video и занял 1 место в топе: и на Rotten Tomatoes у него — 81%

Новый сериал «Молодой Шерлок» от Amazon всего за сутки после премьеры занял первое место среди всех проектов на Prime Video в США. В центре сюжета — 19-летний Шерлок Холмс, который только начинает путь к славе величайшего сыщика.

Главную роль в проекте исполнил Хиро Файнс-Тиффин. Сериал спродюсирован Гаем Ричи и рассказывает о ранних годах персонажа — о том, как он формирует свои методы расследования и становится тем самым легендарным детективом.

Сериал сразу ворвался в топ стриминга

Практически сразу после выхода «Молодой Шерлок» возглавил рейтинг самых популярных проектов на Prime Video. В первую десятку также попали такие сериалы, как «Кросс», «56 дней» и «Монарх: Наследие монстров».

Такой быстрый успех показывает, что интерес к персонажу Артура Конан Дойла по-прежнему огромный. Истории о Шерлоке регулярно получают новые экранизации, но зрителям особенно понравилась идея показать героя еще до того, как он стал знаменитым детективом.

Критики тоже встретили сериал тепло

Новый проект получил хорошие оценки и от зрителей, и от критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг сериала составляет 81 %, а зрительская оценка на Popcornmeter — 79 %.

Многие отмечают, что сериал удачно сочетает знакомую атмосферу классических историй и новый взгляд на персонажа. Создатели попытались показать, каким был Холмс до своей славы и какие события сформировали его характер.

Есть ли шанс на второй сезон

Пока официально второй сезон «Молодого Шерлока» не анонсирован. Однако успех на стриминге и положительные отзывы зрителей дают проекту хорошие шансы на продолжение.

Сейчас первый сезон уже доступен для просмотра на Prime Video по всему миру, и если интерес к сериалу сохранится, Amazon вполне может быстро продлить историю молодого сыщика.