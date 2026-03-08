Меню
«Не вывозят даже Константинов и Анищенко», «Почему так слабо?»: первые отзывы о сериале «Новая земля» НТВ оказались жесткими

8 марта 2026 20:33
Кадр из сериала «Новая земля»

Пока главные претензии к актерскому составу.

Новый сериал «Новая земля» уже вышел в эфир НТВ и сразу вызвал бурные обсуждения зрителей. Проект рассказывает о сотруднике уголовного розыска Тимофее Забелине, который приезжает работать в Бердянск на юге Запорожской области.

Герой быстро понимает, что оказался в совершенно другом мире. Здесь почти нет камер наблюдения, машины регулярно проверяют на наличие взрывных устройств, а обычное задержание может закончиться настоящей перестрелкой.

Главный герой — оперативник Тимофей Забелин, который привык работать в привычной городской системе. Однако на новом месте все иначе. Выезд на преступление может обернуться засадой диверсантов, а уличные конфликты легко превращаются в вооруженные столкновения.

Авторы пытаются показать работу полиции в условиях постоянной угрозы. Сюжет строится вокруг расследований и повседневной службы оперативников в регионе, где каждая ошибка может стоить жизни.

Что говорят зрители

После выхода первых серий зрители активно делятся мнениями. Многие отмечают важность темы, но критикуют реализацию проекта. Один из зрителей пишет:

«Затронула, и от этого недоумение ещё больше — почему 1 серию сериала на такую важную тему срежиссировали так… нехорошо. Звукорежиссёр на работу не вышел, бревно талантливая актриса играла чудовищно, ниже уровня школьной самодеятельности. Сама серия поставлена плохо, не цепляет, героев не раскрывает, а ведь это пилот, тут зрителей необходимо максимально заинтересовать происходящим, представить героев так, чтобы им стали сопереживать. В общем, к режиссёру масса вопросиков. К мужикам вопросов нет, Константинов, Миллер и Анищенко вытягивают как могут».

Другие зрители тоже говорят о слабой постановке:

«Этот сериал я ждала. Тема актуальная, патриотическая, нужная, интригующие анонсы. Но реализация, почему так слабо? Эта идея достойна лучшего! Где вообще звукорежиссёр? Что с режиссёром, куда он смотрел? Кастинги вообще были? Тянут пока как могут 3–4 актёра».

Кто-то обращает внимание на актёрскую игру:

«Начала смотреть, но меня жутко раздражает Паутова, вообще никакая, такое чувство, что сейчас из-за угла выскочит “условный мент Рыжов” и всё разрулит. Как только она в кадре, перескакиваю на какой-нибудь другой канал».

Есть и более жёсткие оценки:

«Очень слабый актёрский состав. Не вывозят даже Константинов и Анищенко. Паутова в роли полицейской смотрится как пародия. На данный момент разочарована всеми актрисами в сериале».

Пока сериал только начал выходить, поэтому окончательные выводы зрители делать не спешат. Однако уже ясно, что «Новая земля» вызывает много споров и точно не остаётся без внимания.

Фото: Кадр из сериала «Новая земля»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
