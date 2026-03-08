Меню
Чуть от «Великолепного века», чуть от «Рыцаря Семи королевств»: нашла атмосферный исторический сериал с рейтингом 7,5

8 марта 2026 21:02
Кадр из сериала «Восхождение Ворона»

Идеально для тех, кто устал после работы и хочет просто расслабиться у экрана.

После тяжелого рабочего дня иногда хочется просто включить сериал и на пару часов выпасть из реальности. Без сложных сюжетных головоломок, но с атмосферой, интригами и красивыми историческими декорациями.

Именно таким неожиданным открытием стал сериал «Восхождение Ворона» (Rise of the Raven). Проект вышел в 2025 году, получил рейтинг 7,5 на «Кинопоиске» и легко затягивает уже с первых серий.

О чем сериал «Восхождение Ворона»

Историческая драма рассказывает о Яноше Хуньяди — венгерском военачальнике, который боролся не только с расширяющейся Османской империей, но и с врагами внутри собственной страны. Герой проходит путь от простого воина до одной из самых влиятельных фигур своего времени.

Кульминацией истории становится знаменитая осада Нандорфехервара в 1456 году. Несмотря на тяжелое положение, войско Хуньяди смогло разгромить турецкую армию и остановить продвижение Османской империи в Европе.

Атмосфера дворцов и битв

Сериал снят в Венгрии, а над постановкой работали режиссеры Роберт Дорнхельм, Орси Надьпал, Аттила Сас и Балаш Лендьел. В кадре много дворцовых интриг, сложных союзов и политических игр.

По настроению проект чем-то напоминает «Великолепный век». Здесь тоже много разговоров о власти, предательствах и стратегических решениях. В то же время есть ощущение исторического приключения, похожего на атмосферу «Рыцаря семи королевств».

«Восхождение Ворона» — именно тот сериал, который легко включить вечером после работы. Несколько минут — и уже оказываешься в мире средневековой Европы, где судьбы королевств решаются на поле боя и за закрытыми дверями дворцов.

Фото: Кадр из сериала «Восхождение Ворона»
Екатерина Адамова
