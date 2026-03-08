Один точно — на разрыв аорты: эти 3 любовных сериала турдизи вы могли пропустить

Турецкие сериалы продолжают привлекать внимание зрителей за счет выразительной атмосферы, ярких сюжетных ходов и сильной актерской игры. Мы предлагаем вам три новинки любовных сериалов, которые вас покорят.

Лейла — IMDb 6,0; Okko 7,3; Кинопоиск 8,0.

Сюжет разворачивается вокруг девушки, потерявшей мать в детстве. Жизнь Лейлы кардинально изменилась после того, как отец вновь женился. Новая жена, Нур, с самого начала проявляла неприязнь к ребёнку. Попытки Лейлы предупредить отца о реальном характере мачехи оказались безрезультатными — затем произошла внезапная трагедия, в результате которой отец погиб. После его смерти Нур угнетала девочку, заставив жить в нечеловеческих условиях и пережить тяжёлые лишения. Взрослая Лейла возвращается домой с продуманным планом мести, целью которого стало восстановление справедливости и наказание виновных в её бедах.

Именно этот сериал невозможно смотреть спокойно. Битва Лейлы и Нур настолько страшна, что обе они теряют любимого ими мужчину. Для одной он является сыном, для другой — мужем. Финал поучительный и весьма несчастливый. Но такова жизнь.

Сердцебиение — IMDb 5,6; Иви 8,3; Кинопоиск 7,5.

Главная героиня Аслы страдает от серьёзного сердечного заболевания и ждёт подходящего донора. После несчастного случая умирает Мелике Алкан из влиятельной семьи, и её сердце пересаживают Аслы, что даёт ей второй шанс на жизнь. После операции мать донорши тепло принимает Аслы в свой дом и относится к ней почти как к родной, тогда как другие члены семьи встречают новую гостью с настороженностью. Особенно враждебно к Аслы настроен молодой Арас, чьё отношение ставит под угрозу возможное примирение.

Двухместный номер — IMDb 5,9; Okko 7,5; Кинопоиск 7,3; Иви 8,1.

Нилюфер Юджей работает в кафе бабушки и мечтает трудиться в легендарном отеле «Лютесия», некогда принадлежавшем её семье. Ей удаётся попасть в этот отель, но лишь на должность уборщицы, что тем не менее приносит девушке радость. В гостиницу неожиданно приезжает высокомерный бизнесмен Каан. Выясняется, что его сводная сестра Севиль сейчас владеет отелем, и брат намерен оспорить наследство. Параллельно Каан испытывает сильное влечение к Нилюфер, что добавляет в историю романтическую линию на фоне борьбы за имущество.