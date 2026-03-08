Про его Казанову забудете сразу: всего одна роль Хабарова затмит любого любимчика дам из сериалов

Многие российские зрительницы обожают Антона Хабарова, особенно после сериала «Казанова». Однако у актера немало ролей, после которых можно влюбиться в него еще больше. Я хочу особенно выделить сериал «Свадьбы и разводы».

О чем сериал

Это история противостояния и постепенного сближения владелицы свадебного агентства Жени и адвоката по разводам Марка . Работая в одном доме и решая дела клиентов — от организации торжеств до скандальных разводов — персонажи переосмысливают свои взгляды на любовь и брак.

Роль Антона Хабарова

Актер играет циничного Марка, который не верит в любовь. Он уверен, что брак является пережитком прошлого и если и выступать в него, то только с брачным контрактом. Именно ему попадает на пути романтичная и верящая в любовь Женя, которая не теряет эту веру даже после предательства жениха Саши. Хабаров в этой роли великолепен. Именно он смог показать, как любовь может поменять человека и какие новые грани она открывает.