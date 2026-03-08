Финал был не финалом? В Сети уверены, что ещё 10 потеряшек-серий 5 сезона «Первого отдела» выйдут летом — аргументы железные

А не добавятся в 6 сезон, как говорилось ранее.

Финал пятого сезона «Первого отдела» вышел 5 марта 2026 года. И вместо спокойного ожидания продолжения зрители получили новую интригу. Изначально сезон планировали на 30 серий, но в эфире показали только 20. Теперь фанаты гадают: это действительно финал или оставшиеся эпизоды покажут позже?

Что произошло с 5 сезоном

Пятый сезон популярного детективного сериала НТВ завершился на 20-й серии. Хотя еще до премьеры в сети появлялась информация, что сезон может состоять из 30 эпизодов.

Именно поэтому после финала начали появляться версии, что серии с 21-й по 30-ю могут показать отдельно. Некоторые зрители предполагают, что их могут выпустить летом или осенью 2026 года.

«Да понятно, что 6 сезон будет. Но всё таки ведь есть факторы, означающие, что будут 21-30 серии в 5 сезоне»

Что говорят зрители

В обсуждениях поклонники активно спорят о судьбе недостающих эпизодов. Часть аудитории уверена, что 10 серий просто перенесли в шестой сезон.

Другие считают, что продолжение пятого сезона всё же существует. Аргумент простой: некоторые сюжетные линии пока не получили завершения. Например, почти не раскрыта история предшественника Брагина, который пропал без вести.

«Скорее всего 21-30 серии у 5 сезона будут, но не сейчас. Будут у 5 сезона 21-30 серии, так как Сергей Комаров и Владимир Литвинов появлялись в сезоне всего 1 раз, но при этом указаны в главных ролях, также не раскрыта тема предшественника Брагина, который пропал без вести»

Что известно о 6 сезоне

При этом одно известно точно — шестой сезон «Первого отдела» уже готовится. О начале съёмок сообщал телеканал НТВ, а производством проекта традиционно занимается студия «Триикс Медиа».

Когда именно выйдет продолжение, пока не объявлено. Многие зрители предполагают, что новый сезон могут показать зимой 2027 года. Так что главный вопрос сейчас звучит так: увидим ли мы ещё 10 серий пятого сезона — или это уже начало шестого.