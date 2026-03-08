Меню
Эта находка в гробнице Хюррем заставила ахнуть: так вот почему ее считали ведьмой

8 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «Великолепный век»

В подлинности предмета многие сомневаются.

Хюррем‑султан из «Великолепного века» давно стала фигурой, обросшей легендами. Зрители знают историю: наложница, попавшая в гарем, сумела не просто выжить, а стать самой влиятельной женщиной Османской империи.

Но как именно ей это удалось — вопрос, на который историки отвечают уклончиво. Обычно говорят о личных качествах, уме, хитрости.

Однако в народе долго ходили совсем другие слухи. Поговаривали, что рыжеволосая славянка была ведьмой. И когда спустя века вскрыли её саркофаг, находка внутри выглядела по‑настоящему зловеще.

Смерть Хюррем

Роксолана относительно легко переносила беременности и вообще не жаловалась на здоровье. Но с годами организм дал сбой, и ближе к концу жизни она стала заметно сдавать.

В «Великолепном веке» точный диагноз не называют, да и историки до сих пор спорят: предполагают и рак крови, и поражение кишечника, и малярию, и пневмонию. Ясно одно — Хюррем болела долго и тяжело. Султан Сулейман почти не отходил от её постели, проводил рядом дни и ночи. И именно на его руках она ушла.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Саркофаг Хюррем

Долгое время вскрывать захоронение Хюррем не разрешали. Возможность появилась только несколько лет назад, когда надгробие султанши решили отреставрировать и пришлось восстанавливать сам саркофаг.

Внутри исследователей ждал сюрприз — рядом с останками лежал дорогой платок с искусной вышивкой. Ткань за столетия ничуть не выцвела и выглядела как новая.

Тут же поползли слухи: мол, именно в этом платке и была сокрыта ведьминская сила Роксоланы. Впрочем, скептики предложили версию попроще — возможно, платок подложили сами реставраторы, чтобы подогреть интерес к своей работе.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
