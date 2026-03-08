Эта находка в гробнице Хюррем заставила ахнуть: так вот почему ее считали ведьмой

Хюррем‑султан из «Великолепного века» давно стала фигурой, обросшей легендами. Зрители знают историю: наложница, попавшая в гарем, сумела не просто выжить, а стать самой влиятельной женщиной Османской империи.

Но как именно ей это удалось — вопрос, на который историки отвечают уклончиво. Обычно говорят о личных качествах, уме, хитрости.

Однако в народе долго ходили совсем другие слухи. Поговаривали, что рыжеволосая славянка была ведьмой. И когда спустя века вскрыли её саркофаг, находка внутри выглядела по‑настоящему зловеще.

Смерть Хюррем

Роксолана относительно легко переносила беременности и вообще не жаловалась на здоровье. Но с годами организм дал сбой, и ближе к концу жизни она стала заметно сдавать.

В «Великолепном веке» точный диагноз не называют, да и историки до сих пор спорят: предполагают и рак крови, и поражение кишечника, и малярию, и пневмонию. Ясно одно — Хюррем болела долго и тяжело. Султан Сулейман почти не отходил от её постели, проводил рядом дни и ночи. И именно на его руках она ушла.

Саркофаг Хюррем

Долгое время вскрывать захоронение Хюррем не разрешали. Возможность появилась только несколько лет назад, когда надгробие султанши решили отреставрировать и пришлось восстанавливать сам саркофаг.

Внутри исследователей ждал сюрприз — рядом с останками лежал дорогой платок с искусной вышивкой. Ткань за столетия ничуть не выцвела и выглядела как новая.

Тут же поползли слухи: мол, именно в этом платке и была сокрыта ведьминская сила Роксоланы. Впрочем, скептики предложили версию попроще — возможно, платок подложили сами реставраторы, чтобы подогреть интерес к своей работе.