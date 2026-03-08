Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает

Его увидели лишь в одном месте.

«Терминатор 2: Судный день» (1991) многие называют лучшим фильмом всей франшизы. Джеймс Кэмерон превратил мрачный фантастический триллер в масштабный экшен с юмором, драмой и культовыми сценами.

Финал картины помнят почти все: Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера опускается в расплавленный металл, чтобы уничтожить технологии Скайнета. Только вот изначально фильм должен был закончиться совсем иначе.

Альтернативный финал

Кэмерон снял расширенную концовку, которая показывала будущее без войны машин. В этой версии Сара Коннор доживает до старости и играет с внучкой на детской площадке. Джон Коннор не становится лидером сопротивления и ведет спокойную жизнь, сделав карьеру политика.

Такой финал ясно давал понять: Судный день предотвращен. Однако продюсеры решили убрать сцену из кинотеатральной версии. Причина была проста — слишком окончательная точка закрывала возможность для новых частей франшизы.

Секретный сиквел Кэмерона

Мало кто знает, что Джеймс Кэмерон все же снял продолжение «Терминатора 2». В 1996 году в парках Universal Studios появился аттракцион-фильм «T2-3D: Битва во времени».

Это был 12-минутный мини-сиквел с тем же актерским составом: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Роберт Патрик и Эдвард Ферлонг. По сюжету Сара и Джон снова сталкиваются с Т-1000, а на помощь приходит модернизированный Т-800.

Проект показывали посетителям парков до 2017 года. Именно поэтому этот своеобразный «Терминатор 2,5» видели лишь те, кто успел попасть на аттракцион. А вы об этом знали?