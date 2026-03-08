Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает

Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает

8 марта 2026 19:06
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Его увидели лишь в одном месте.

«Терминатор 2: Судный день» (1991) многие называют лучшим фильмом всей франшизы. Джеймс Кэмерон превратил мрачный фантастический триллер в масштабный экшен с юмором, драмой и культовыми сценами.

Финал картины помнят почти все: Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера опускается в расплавленный металл, чтобы уничтожить технологии Скайнета. Только вот изначально фильм должен был закончиться совсем иначе.

Альтернативный финал

Кэмерон снял расширенную концовку, которая показывала будущее без войны машин. В этой версии Сара Коннор доживает до старости и играет с внучкой на детской площадке. Джон Коннор не становится лидером сопротивления и ведет спокойную жизнь, сделав карьеру политика.

Такой финал ясно давал понять: Судный день предотвращен. Однако продюсеры решили убрать сцену из кинотеатральной версии. Причина была проста — слишком окончательная точка закрывала возможность для новых частей франшизы.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Секретный сиквел Кэмерона

Мало кто знает, что Джеймс Кэмерон все же снял продолжение «Терминатора 2». В 1996 году в парках Universal Studios появился аттракцион-фильм «T2-3D: Битва во времени».

Это был 12-минутный мини-сиквел с тем же актерским составом: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Роберт Патрик и Эдвард Ферлонг. По сюжету Сара и Джон снова сталкиваются с Т-1000, а на помощь приходит модернизированный Т-800.

Проект показывали посетителям парков до 2017 года. Именно поэтому этот своеобразный «Терминатор 2,5» видели лишь те, кто успел попасть на аттракцион. А вы об этом знали?

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом» Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом» Читать дальше 8 марта 2026
Зря считали, что Голлум злодей: пересмотрела «Властелин колец» и поняла, что мир спас только он Зря считали, что Голлум злодей: пересмотрела «Властелин колец» и поняла, что мир спас только он Читать дальше 8 марта 2026
Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан Читать дальше 8 марта 2026
«Некоторые моменты вызывают отвращение»: Кэмерон опустил ниже плинтуса свой первый «Терминатор», назвав его жалким «Некоторые моменты вызывают отвращение»: Кэмерон опустил ниже плинтуса свой первый «Терминатор», назвав его жалким Читать дальше 7 марта 2026
Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача» Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача» Читать дальше 7 марта 2026
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% Читать дальше 7 марта 2026
Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Читать дальше 5 марта 2026
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Читать дальше 4 марта 2026
Антиквариат, дорогая техника, место начальницы: Калугина в «Служебном романе» скрывала в прошлом особенного мужчину Антиквариат, дорогая техника, место начальницы: Калугина в «Служебном романе» скрывала в прошлом особенного мужчину Читать дальше 9 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше