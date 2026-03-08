В «Девчатах» об этом ни разу не говорили: вот кем работала карьеристка «мама Вера»

Ее целеустремленности можно только позавидовать.

«Девчата» подарили советским зрителям целую галерею запоминающихся героинь — каждая со своим характером, историей. Их легко можно было отличить.

Но среди всех выделялась одна — неизменно спокойная, рассудительная, по‑домашнему уютная «мама Вера». Кем она работала, осталось загадкой. В фильме это никак не объясняется.

Профессия Веры

Если обратиться к повести, по которой снимали «Девчат», становится понятно: Вера Круглова работала разметчицей на верхнем складе лесопункта. В её задачи входил осмотр «хлыстов» — так называли стволы елей, очищенные от веток.

Она решала, куда и какой материал отправить, в зависимости от его длины и качества. И, судя по всему, относилась к работе серьёзно — героиню вполне можно было назвать карьеристкой.

Образование Веры

Те, кто смотрел фильм внимательно, наверняка запомнили Веру за столом, заваленным тетрадями и учебниками. Она училась заочно в техникуме, и начальник лесопункта возлагал на неё большие надежды: хотел поставить мастером вместо безалаберного Чуркина, а потом и вовсе подготовить на своё место.

Вера успевала совмещать работу и учёбу с общественной нагрузкой — была старостой общежития. А ещё любила классику: рядом с её столом стоял стеллаж с книгами, а на стене висел портрет Пушкина.

Проницательные зрители заметили и другую деталь — афишу у входа в клуб, приглашающую на шахматный турнир. Главой клуба значилась всё та же «товарищ Круглова».