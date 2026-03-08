Не только в России: рассказываю про три итальянских сериала: иронический, детективный, мелодраматический — они вас покорят

Обожаю сериалы. Но пока у всех на устах различные новинки. Рассказываю вам про замечательную коллекцию итальянских сериалов, каждый из которых впечатляет выдающейся актерской игрой и живописными пейзажами Италии.

«Не говорите моему боссу» — это история о женщине по имени Лиза, которая осталась одна с детьми и без средств к существованию после смерти мужа. В поисках работы она сталкивается с множеством отказов, пока, наконец, ей не удается устроиться на последнее место. Однако у нее есть один серьезный препятствие: ее новый начальник не любит детей, не переносит ложь и обладает довольно эксцентричными наклонностями. Лиза находит способы справляться с трудностями и одновременно помогает людям, работая помощником адвоката. Сериал состоит из двух сезонов.

«Практикантка» рассказывает о девушке, которая находится в поисках своего пути в жизни и не может определиться с ординатурой. Судьба подкидывает ей неожиданный шанс, когда она встречает, как ей кажется, самого обаятельного судебного медэксперта. Она решает стать таким же профессионалом, но влюбленность становится для нее испытанием, ведь взаимность не приходит сразу. Ситуация усугубляется запутанными треугольниками, а девушка, помимо всего прочего, ловко распутывает преступления, помогая местной полиции. Всего у проекта 3 сезона.

«Русалки» — это история о семье русалок, которые вынуждены покинуть свои водные глубины и выйти на сушу после того, как тритон, который должен был жениться на одной из них, сбегает. В процессе своих поисков героини знакомятся с людьми, учатся адаптироваться к городской жизни, пробуют пиццу, ходят в школу и наслаждаются весельем. Особый интерес к сериалу придает появление знаменитой Орнеллы Мути, даже если это всего лишь эпизодическая роль.