Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только в России: рассказываю про три итальянских сериала: иронический, детективный, мелодраматический — они вас покорят

Не только в России: рассказываю про три итальянских сериала: иронический, детективный, мелодраматический — они вас покорят

8 марта 2026 18:08
Кадры из сериалов «Не говорите моему боссу», «Практикантка», «Русалки»

Они вас покорят.

Обожаю сериалы. Но пока у всех на устах различные новинки. Рассказываю вам про замечательную коллекцию итальянских сериалов, каждый из которых впечатляет выдающейся актерской игрой и живописными пейзажами Италии.

«Не говорите моему боссу» — это история о женщине по имени Лиза, которая осталась одна с детьми и без средств к существованию после смерти мужа. В поисках работы она сталкивается с множеством отказов, пока, наконец, ей не удается устроиться на последнее место. Однако у нее есть один серьезный препятствие: ее новый начальник не любит детей, не переносит ложь и обладает довольно эксцентричными наклонностями. Лиза находит способы справляться с трудностями и одновременно помогает людям, работая помощником адвоката. Сериал состоит из двух сезонов.

«Не говорите моему боссу»

«Практикантка» рассказывает о девушке, которая находится в поисках своего пути в жизни и не может определиться с ординатурой. Судьба подкидывает ей неожиданный шанс, когда она встречает, как ей кажется, самого обаятельного судебного медэксперта. Она решает стать таким же профессионалом, но влюбленность становится для нее испытанием, ведь взаимность не приходит сразу. Ситуация усугубляется запутанными треугольниками, а девушка, помимо всего прочего, ловко распутывает преступления, помогая местной полиции. Всего у проекта 3 сезона.

«Практикантка»

«Русалки» — это история о семье русалок, которые вынуждены покинуть свои водные глубины и выйти на сушу после того, как тритон, который должен был жениться на одной из них, сбегает. В процессе своих поисков героини знакомятся с людьми, учатся адаптироваться к городской жизни, пробуют пиццу, ходят в школу и наслаждаются весельем. Особый интерес к сериалу придает появление знаменитой Орнеллы Мути, даже если это всего лишь эпизодическая роль.

«Русалки»

Фото: Кадры из сериалов «Не говорите моему боссу», «Практикантка», «Русалки»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Рейтинг Collider: 10 лучших криминальных сериалов XXI века — 1 место заняла драма «Во все тяжкие», а остальные 9 какие? Рейтинг Collider: 10 лучших криминальных сериалов XXI века — 1 место заняла драма «Во все тяжкие», а остальные 9 какие? Читать дальше 9 марта 2026
Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве Читать дальше 9 марта 2026
Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO Читать дальше 9 марта 2026
«Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас «Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас Читать дальше 9 марта 2026
Мориарти — лучший друг Холмса? Почему в сериале 2026 года «Молодой Шерлок» Гай Ричи решил всё перевернуть с ног на голову Мориарти — лучший друг Холмса? Почему в сериале 2026 года «Молодой Шерлок» Гай Ричи решил всё перевернуть с ног на голову Читать дальше 9 марта 2026
Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Читать дальше 9 марта 2026
Драма 18+: Netfix поразит мини-сериалом «Владимир» со звездой «Мумии» — Рэйчел Вайс дивно хороша Драма 18+: Netfix поразит мини-сериалом «Владимир» со звездой «Мумии» — Рэйчел Вайс дивно хороша Читать дальше 9 марта 2026
Не только 4 сезон «Бриджертонов»: 4 свежих сериала, которые зрители смотрят запоем в марте 2026 года Не только 4 сезон «Бриджертонов»: 4 свежих сериала, которые зрители смотрят запоем в марте 2026 года Читать дальше 8 марта 2026
Чуть от «Великолепного века», чуть от «Рыцаря Семи королевств»: нашла атмосферный исторический сериал с рейтингом 7,5 Чуть от «Великолепного века», чуть от «Рыцаря Семи королевств»: нашла атмосферный исторический сериал с рейтингом 7,5 Читать дальше 8 марта 2026
Всего за 24 часа этот сериал сместил гигантов Prime Video и занял 1 место в топе: и на Rotten Tomatoes у него — 81% Всего за 24 часа этот сериал сместил гигантов Prime Video и занял 1 место в топе: и на Rotten Tomatoes у него — 81% Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше