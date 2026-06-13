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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Талгаре
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Талгаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
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Можно купить билет
20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
21:45
от 2200 ₸
23:40
от 2200 ₸
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