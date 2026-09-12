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Киноафиша Фильмы 38 соңғы нүкте Расписание 38 соңғы нүкте (2026) в Талдыкоргане на сегодня

Расписание 38 соңғы нүкте (2026) в Талдыкоргане на сегодня

38 соңғы нүкте
38 соңғы нүкте катастрофа, драма 2026 / Казахстан
Вся информация о фильме
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Расписание сеансов в городе Талгар

Сегодня 12 Завтра 13 пн 14 вт 15 ср 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, KZ
14:45 от 1800 ₸
Полное расписание и билеты
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