Среди десятков экранизаций Шерлока Холмса именно эта оказалась худшей: на IMDb рейтинг ничтожный — 3,9 из 10

У Шерлока Холмса было немало экранизаций, но эта оказалась настолько далека от привычного образа детектива, что вызвала почти единодушное недовольство. Вместо серьёзного расследования зрителей ждала абсурдная комедия с Уиллом Ферреллом и Джоном Си Райли.

Совсем другой Холмс

Фильм «Холмс и Ватсон» вышел в 2018 году, когда зрители уже привыкли к самым разным версиям знаменитого сыщика. Но создатели решили пойти ещё дальше и превратили классический дуэт в героев откровенной пародии.

Шерлок здесь получился скорее комедийным неудачником, чем гениальным сыщиком. Сам сюжет, шутки и подача постоянно играют на абсурде, поэтому поклонникам традиционного Холмса такое прочтение пришлось далеко не по душе.

Даже звёздный состав не спас фильм

Уилл Феррелл и Джон Си Райли уже прекрасно работали вместе в других фильмах. К ним присоединились Ребекка Холл, Рэйф Файнс, Хью Лори, Белла Рэмси и Стив Куган.

Казалось бы, такой состав должен был обеспечить комедии успех. Но «Холмс и Ватсон» получил всего 10% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и оказался одним из самых громких провалов среди современных экранизаций историй Конан Дойла. На IMDb рейтинг удручающий — всего 3,9 из 10.

Почему его назвали худшим

Главная проблема фильма для многих зрителей оказалась именно в том, что он слишком далеко ушёл от оригинала. От атмосферы лондонского детектива практически ничего не осталось — перед нами скорее грубая пародия на знакомых персонажей.

Впрочем, именно поэтому фильм и запомнился. Когда Шерлока Холмса экранизировали уже десятки раз, создатели выбрали самый рискованный путь — сделать его максимально нелепым. И вот тут они действительно добились результата.

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