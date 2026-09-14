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В 3 сезоне «Колец власти» будет забавная отсылка к «Двум крепостям»: Фродо о таком мог только мечтать

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Создатели сериала ловко вставляют пасхалки.

Третий сезон «Колец власти» готовит немало сюрпризов, но один из самых забавных уже связан с хорошо знакомой сценой из «Двух крепостей». Гэндальфу предстоит оседлать огромного мумакила — и это почти буквальное воплощение мечты Фродо.

Гэндальф и гигантский слон

Создатели сериала показали закулисье третьего сезона и рассказали о новых существах. Среди них оказался мумакил — гигантское существо, похожее на доисторического слона. Причём Гэндальф не просто окажется рядом с ним, а будет ехать верхом на звере в боевых доспехах.

Для поклонников Толкина это особенно забавно из-за сцены из «Двух крепостей». Когда Фродо и Сэм размышляют, как попасть в Мордор, хоббит мечтает о тысяче мумакилов и Гэндальфе во главе армии. В третьем сезоне сериала эта фантазия внезапно становится почти реальностью.

Почему это не случайная пасхалка

«Кольца власти» уже не раз прятали подобные отсылки к книгам. В сериале появлялись детали, которые легко узнать поклонникам Толкина: фейерверки в Линдоне, Белые башни и даже идея избавиться от Колец Власти, обсуждаемая героями.

Поэтому появление Гэндальфа на мумакиле вполне может быть ещё одной тщательно продуманной связью с первоисточником.

Но куда он едет?

Здесь начинается самое интересное. В сериале Гэндальф оказался на Востоке Средиземья, хотя в книгах его появление относится к гораздо более позднему периоду. Зато именно на Восток Толкин отправлял двух Синих магов — Алатара и Палландо.

Из-за этого возникает версия: Гэндальф может отправиться через Рун именно на поиски Алатара, а мумакил станет его неожиданным транспортом. Особенно интересно, что судьба второго мага пока остаётся загадкой, тогда как Темный маг уже явно выбрал сторону зла.

Так что огромный слон в третьем сезоне может оказаться не просто эффектной деталью, а частью более крупной истории.

Ранее мы писали: Годы идут, а лучшей экранизацией Агаты Кристи по-прежнему остается этот сериал BBC: идеально попал в образ.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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