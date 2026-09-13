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Киноафиша Статьи Годы идут, а лучшей экранизацией Агаты Кристи по-прежнему остается этот сериал BBC: идеально попал в образ

Годы идут, а лучшей экранизацией Агаты Кристи по-прежнему остается этот сериал BBC: идеально попал в образ

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мисс Марпл»

Снимать новые версии просто не имеет смысла.

Есть детективы, которые просто хорошо экранизировали, а есть те, где актёр настолько точно попал в образ, что представить на его месте кого-то другого уже невозможно. Именно таким случаем стала «Мисс Марпл» BBC с Джоан Хиксон — сериал, который до сих пор считают классикой.

12 романов Агаты Кристи — почти без лишних изменений

Сериал 1984 года постепенно экранизировал все 12 книг о мисс Марпл. Создатели не стали превращать истории в современный аттракцион и бережно сохранили дух оригинала: английская глубинка, запутанные тайны, странные соседи и убийства, которые на первый взгляд никак не вписываются в уютную картинку.

Каждому роману отводится достаточно времени, поэтому сюжет не приходится стремительно ужимать.

Джоан Хиксон — та самая Марпл

Самое сильное место сериала — конечно, Джоан Хиксон. Ещё задолго до выхода шоу сама Агата Кристи надеялась однажды увидеть актрису в роли своей героини. Спустя годы Хиксон действительно получила эту роль.

И здесь сработало то, что особенно важно для мисс Марпл: она совершенно не выглядит опасной. Вежливая пожилая дама, вязание, чай, спокойная улыбка — кто станет воспринимать её всерьёз? Именно это и становится главным преимуществом героини.

Пока окружающие расслабляются рядом с безобидной старушкой, Марпл внимательно слушает, замечает мелочи и собирает историю преступления буквально по кусочкам.

Почему сериал хочется пересматривать

Кадр из сериала «Мисс Марпл»

«Мисс Марпл» не пытается постоянно удивлять зрителя шокирующими поворотами или превращать детектив в боевик. Его сила в атмосфере, характерах и медленном расследовании, когда ответ постепенно складывается из маленьких деталей.

Именно поэтому экранизация до сих пор выглядит особенной. Новые версии могут быть ярче и современнее, но сочетание верности книгам и Джоан Хиксон повторить практически невозможно. Даже дочь Агаты Кристи называла сериал одной из лучших адаптаций произведений своей матери.

Так что для знакомства с мисс Марпл я бы по-прежнему выбрала именно эту версию. Иногда классика становится классикой не просто так.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Мисс Марпл»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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