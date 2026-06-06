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Киноафиша Фильмы Пассажир Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Талдыкоргане

Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Талдыкоргане

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Расписание сеансов в городе Талгар

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
23:30 от 2200 ₸
Полное расписание и билеты
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