Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Храбрый Давид Расписание Храбрый Давид (2025) в Шымкенте на сегодня

Расписание Храбрый Давид (2025) в Шымкенте на сегодня

Храбрый Давид
Храбрый Давид Юный пастух бросает вызов устрашающему гиганту Голиафу. Мультфильм на основе известного библейского сюжета приключения, анимация, драма 2025 / США / ЮАР
Смотреть трейлер
Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 2 Завтра 3 вт 4 ср 5 чт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы

Расписание Храбрый Давид в Шымкенте на 2 августа 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
10:30 от 2400 ₸ 14:35 от 2600 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
10:35 от 1900 ₸ 14:35 от 2100 ₸ 18:40 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
13:00 от 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:50 от 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:40 от 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
11:10 от 2400 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
10:40 от 3000 ₸ 15:35 от 4500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Если «Кольца власти» от Prime Video до этого не зашли, то можно и не начинать: только в 3 сезоне начнется жара
Почему Кики перестает летать в «Ведьминой службе доставки»? Миядзаки неспроста переписал оригинальную историю
Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто»
Переводчица «Одиссеи» назвала фильм Нолана отвратительным и неубедительным: вот что не так с экранизацией
За это героев «Служебного романа» уволили бы сейчас с позором: в современном офисе такое немыслимо
Соболев против «Мориарти в погонах»: НТВ раскрыл подробности 3 сезона сериала «Тверская»
Маринетт на самом деле не дочь Тома и Сабины? Эта теория о мультике «Леди Баг и Супер-Кот» слишком похожа на правду
Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал
Кто самый сильный из всех Терминаторов: Т-800 по сравнению с ним просто тюфяк
Сборы уже больше 230 млн рублей, но ждать ли 3 часть «На деревню дедушке»? Стоянов ответил на этот и другие вопросы о летнем хите
Кингу нравится эта экранизация романа, а вот зрители поставили 6,5 на IMDb: люди так невзлюбили проект, что его закрыли раньше времени
Молодые родители пройдут этот тест за 1 минуту: угадайте 6 советских фильмов только по кадрам детских колясок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше