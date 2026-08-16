Российский дубляж «Шрэка» лучший в мире, но в DreamWorks изначально так не думали

К счастью, проблему все же удалось решить.

Сегодня трудно представить «Шрэка» с другим голосом. Но знаменитая русская озвучка могла появиться совсем иначе — голливудские продюсеры сначала решили, что голос Алексея Колгана не подходит огру.

DreamWorks не понравился голос Колгана

Когда Алексей Колган прошел пробы, представители DreamWorks остались недовольны. По их мнению, тембр оказался неподходящим для персонажа.

Но режиссер российского дубляжа Ярослава Турылева с этим категорически не согласилась. Она считала, что в оригинальной версии Майк Майерс делает голос Шрэка слишком напряженным, тогда как огромному огру нужен более мощный и естественный тембр.

И Турылева решила идти до конца.

Режиссер поставила на карту всё

Спор дошел до того, что Турылева поставила студии ультиматум: либо Шрэка озвучивает Колган, либо она покидает проект.

Ставка оказалась оправданной. DreamWorks согласилась, и именно голос Колгана впоследствии стал для российских зрителей неотделим от образа зеленого огра.

В результате решение, которое изначально казалось рискованным, превратилось в одну из самых узнаваемых работ российского дубляжа. Для нескольких поколений зрителей Шрэк говорит именно голосом Колгана.

И вот что особенно интересно: иногда один человек, который просто не боится сказать «нет», способен изменить восприятие целого персонажа. В случае со Шрэком именно так и получилось — спорный для студии голос стал любимым для миллионов зрителей.

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