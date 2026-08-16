Эти 3 детектива получили «Оскары» и высшие баллы на IMDb: проверенная программа для прохладного вечера дома

Детективы редко становятся главными фаворитами премии «Оскар», но в истории кино есть фильмы жанра, которые смогли добиться и признания академиков, и огромной любви зрителей. Некоторые из них получили престижные награды, а затем закрепились среди самых высоко оценённых картин на IMDb.

В их основе — расследования, загадки и преступления. Собрали три таких детектива.

«Тайна в его глазах», 8,2

Аргентинская драма, получившая «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Бывший судебный служащий Бенхамин Эспосито спустя 25 лет возвращается к делу об изнасиловании и убийстве молодой женщины, которое когда-то расследовал.

Он обещал её мужу найти преступника, но столкнулся с попытками быстро закрыть дело и обвинить невиновных. Когда убийцу всё же удаётся осудить, история неожиданно получает продолжение: спустя год Эспосито замечает его на свободе и понимает, что сам оказался в опасности.

«Беглец», 7,8

Чикагского хирурга Ричарда Кимбла обвиняют в убийстве жены, хотя он утверждает, что видел настоящего преступника — однорукого мужчину. После аварии тюремного автобуса Кимбл сбегает и начинает собственное расследование, одновременно скрываясь от маршалов во главе с Сэмюэлом Джерардом.

Роль Джерарда принесла Томми Ли Джонсу «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Сам фильм получил ещё шесть номинаций, в том числе за лучший фильм.

«Китайский квартал», 8,1

Лос-Анджелес, 1937 год. Частный детектив Джейк Гиттес получает заказ проследить за инженером городского водоснабжения Холлисом Малрэем, которого подозревают в измене. Однако вскоре выясняется, что женщину, обратившуюся к нему, подослали, а настоящее дело связано с куда более серьёзным преступлением.

Расследование приводит Гиттеса к схеме с участием чиновников и влиятельных бизнесменов, которые используют искусственно созданный дефицит воды, чтобы дёшево скупать земли. По мере продвижения дела раскрываются и семейные тайны.

«Китайский квартал» получил 11 номинаций на «Оскар» и победил за оригинальный сценарий Роберта Тауна.

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