Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Вася Векшин был обречен заранее: как бандиты из «Места встречи» вычислили «крота»

Вася Векшин был обречен заранее: как бандиты из «Места встречи» вычислили «крота»

16 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Преступники быстро расправились с чужаком.

В «Месте встречи изменить нельзя» есть сюжетный момент, который до сих пор заставляет зрителей спорить. В начале истории опытный оперативник Вася Векшин получает опасное задание: ему нужно внедриться в банду «Чёрная кошка». Несмотря на большой опыт и девять раскрытых дел, преступники довольно быстро понимают, что перед ними сотрудник милиции, и Векшин погибает.

Позже в ту же группировку отправляют молодого Владимира Шарапова. Он тоже работает под прикрытием, но бандиты принимают его за своего. Почему опытного оперативника раскрыли практически сразу, а неопытный Шарапов сумел сохранить легенду?

Почему Шарапову удалось внедриться

Главное отличие заключалось в организации операции. За Шараповым во время встречи с лже-Аней следил Промокашка. Такая страховка позволяла милиции держать ситуацию под контролем и при необходимости вмешаться. Векшин же действовал практически один, поэтому банде было проще проверить, нет ли поблизости сотрудников милиции.

Известность могла его выдать

Не исключено, что против Векшина сыграла и его репутация. Он приехал из Ярославля, а значит, мог быть знаком местным преступникам или хотя бы известен по рассказам. Шарапов для московского криминального мира был человеком совершенно новым, поэтому опознать его было сложнее.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Банда уже была настороже

Кроме того, внутри «Чёрной кошки» уже возникли подозрения из-за Тузика, связанного с милицией. Поэтому появление нового человека воспринималось особенно внимательно. Векшин оказался под подозрением практически сразу, и преступники не стали долго проверять его легенду.

Почему выжил Шарапов

В случае с Шараповым обстоятельства сложились удачнее. Он действительно выглядел как случайный человек, попавший в неприятности, а его прошлое не вызывало вопросов.

Гибель Векшина стала для Жеглова и его коллег важным предупреждением: с «Чёрной кошкой» приходилось иметь дело с осторожностью, поскольку банда сама умела вычислять чужие ходы, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест) «Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест) Читать дальше 16 августа 2026
Попросила ИИ выбрать 10 лучших картин в истории кино — никакого Нолана и Кэмерона, зато без Тарантино не обошлось Попросила ИИ выбрать 10 лучших картин в истории кино — никакого Нолана и Кэмерона, зато без Тарантино не обошлось Читать дальше 18 августа 2026
Переименовали в последний момент и сделали шедевром: как сначала хотели назвать «Место встречи изменить нельзя» Переименовали в последний момент и сделали шедевром: как сначала хотели назвать «Место встречи изменить нельзя» Читать дальше 16 августа 2026
На форму Синичкиной в «Месте встречи» почти 50 лет не обращали внимание: а ведь надо было только взглянуть на погоны На форму Синичкиной в «Месте встречи» почти 50 лет не обращали внимание: а ведь надо было только взглянуть на погоны Читать дальше 15 августа 2026
Героев запоминает каждый, а вы попробуйте узнать 6 советских фильмов по злодеям: на них даже смотреть противно (тест) Героев запоминает каждый, а вы попробуйте узнать 6 советских фильмов по злодеям: на них даже смотреть противно (тест) Читать дальше 17 августа 2026
Посчитала и удивилась: во сколько обошелся Семен Семенычу круиз в «Бриллиантовой руке»? Можно было купить дачу! Посчитала и удивилась: во сколько обошелся Семен Семенычу круиз в «Бриллиантовой руке»? Можно было купить дачу! Читать дальше 16 августа 2026
Помните хит «Я — легенда» с Уиллом Смитом? В кино переврали всю историю — от начала до финала Помните хит «Я — легенда» с Уиллом Смитом? В кино переврали всю историю — от начала до финала Читать дальше 18 августа 2026
Аниме с Маомао про пиратов оставит «Ван-Пис» позади: новинка-бомба по «Монологу фармацевта» выйдет уже в декабре Аниме с Маомао про пиратов оставит «Ван-Пис» позади: новинка-бомба по «Монологу фармацевта» выйдет уже в декабре Читать дальше 18 августа 2026
26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» 26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» Читать дальше 18 августа 2026
Над этим вопросом фанаты «Криминального чтива» бьются уже 30 лет: что же было в чемодане Уоллеса — есть 5 версий Над этим вопросом фанаты «Криминального чтива» бьются уже 30 лет: что же было в чемодане Уоллеса — есть 5 версий Читать дальше 18 августа 2026
Михалков не считает «Мимино» лучшим фильмом Данелии: выделяет другую ленту режиссера — нет, даже не «Кин-дза-дза!» Михалков не считает «Мимино» лучшим фильмом Данелии: выделяет другую ленту режиссера — нет, даже не «Кин-дза-дза!» Читать дальше 17 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше