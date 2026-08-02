Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films David Showtimes for David (2025) in Shymkent today

Showtimes for David (2025) in Shymkent today

David
David Adventure, Animation, Drama 2025 / USA / South Africa
Watch trailer
Tickets
All about animated film
Today 2 Tomorrow 3 Tue 4 Wed 5 Thu 6
Format
Group Screenings

Showtimes for David in Shymkent on 2 August 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
10:30 from 2400 ₸ 14:35 from 2600 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
10:35 from 1900 ₸ 14:35 from 2100 ₸ 18:40 from 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
13:00 from 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
10:50 from 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
10:40 from 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
11:10 from 2400 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
10:40 from 3000 ₸ 15:35 from 4500 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more