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Киноафиша Статьи Безжалостно избавились от главного героя: рассказываем, куда пропал Джейми Тарт из «Теда Лассо»

Безжалостно избавились от главного героя: рассказываем, куда пропал Джейми Тарт из «Теда Лассо»

17 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Тед Лассо»

С ним по сюжету даже не попрощались.

«Тед Лассо» вернулся на экраны, но четвёртый сезон сразу преподнёс поклонникам неприятный сюрприз. Один из самых любимых героев сериала, Джейми Тартт, больше не будет частью сюжета.

Его уход заметно меняет привычную динамику истории, ведь за три сезона самоуверенный и эгоистичный футболист успел превратиться в одного из самых интересных персонажей проекта. Во втором эпизоде 4-го сезона, который уже доступен для просмотра, наконец становится известно, куда пропал форвард.

Где Джейми Тартт

К финалу третьего сезона Джейми сильно изменился по сравнению с самоуверенным футболистом, каким его показали в начале сериала. Однако даже этот личный рост не помог ему вернуть Кили. Когда Джейми и Рой пришли к ней домой и предложили сделать выбор между ними, Кили выбрала... себя.

Кроме того, Джейми наконец начал восстанавливать отношения с отцом Джеймсом. В финале было показано, что тот успешно проходит реабилитацию после многих лет зависимости и жестокого обращения.

А вот дальнейшая судьба Джейми оставалась неизвестной — до сих пор. Первый намёк на уход Джейми появился уже в пилотной серии 4-го сезона. Тед заходит в свою комнату. Среди вещей на столе лежит статья Трента Кримма. Заголовок говорит сам за себя: «Спасибо, Джейми Тартт».

Окончательный ответ зрители получают во втором эпизоде, во время первой пресс-конференции Теда в качестве тренера женской команды. Хотя речь должна идти о новом составе, журналисты не упускают возможности спросить и о мужской команде — в частности, вернётся ли она в Лигу чемпионов.

«Что вы думаете об уходе Джейми Тартта из "Ричмонда", чтобы в этом сезоне играть за "Барселону"?» – задает вопрос один из репортеров.

«Никогда не легко прощаться с игроком», — отвечает Тед. — «Но, думаю, у него всё будет хорошо».

То есть Джейми покинул «Ричмонд» и перешёл в «Барселону».

Кадр из сериала «Тед Лассо»

А кто остался?

В конце третьего сезона была окончательно подтверждена только судьба Сэма Обисаньи. В эпилоге показали, как он исполнил давнюю мечту и сыграл за сборную Нигерии на международном уровне, получив вызов в национальную команду.

При этом оставалось неизвестным, кто из остальных игроков продолжит выступать за «Ричмонд».

Во втором эпизоде 4-го сезона их самих не показывают, однако возвращение Теда в мужскую раздевалку позволяет выяснить, кто по-прежнему числится в составе: хотя бы по футболкам и номерам.

Главное — команда сохранила капитана Айзека МакАду. В финале третьего сезона он забил важнейший пенальти в матче с «Вест Хэмом», сравняв счёт. «Ричмонд» в итоге выиграл встречу, но завершил сезон на втором месте после «Манчестер Сити».

Имя МакАду по-прежнему указано над футболкой с номером 5, что подтверждает его присутствие в составе. Среди остальных знакомых игроков остаются нападающий Дани Рохас, вратари Тьерри Зоро и Том О’Брайен, правый защитник Арло Диксон, центральные защитники Ян Маас, Томми Винчестер и Пол Рейнольдс, центральный полузащитник Мо Бамберкэтч, левый полузащитник Ричард Монлор и правый полузащитник Саша Кукоч.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Тед Лассо»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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