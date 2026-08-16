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Киноафиша Статьи Затянул в свои сети и не отпускает: не хотела смотреть «Холод» от «Иви» — но теперь ставлю 8,5/10 и жду новую серию

Затянул в свои сети и не отпускает: не хотела смотреть «Холод» от «Иви» — но теперь ставлю 8,5/10 и жду новую серию

16 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Холод»

Не ожидала я от себя такого.

История мести в духе «Графа Монте-Кристо» сначала показалась мне слишком знакомой. Но уже после первой серии «Холода» стало понятно: здесь дело не столько в самой мести, сколько в том, как страшные обстоятельства постепенно ломают человека и собирают его заново.

Я включила сериал только ради Любови Аксеновой

Честно говоря, «Холод» я сначала вообще не собиралась смотреть. Мрачные триллеры — не совсем мой жанр, а сюжет про женщину, которая после тюрьмы возвращается, чтобы наказать виновных в разрушении своей жизни, звучал довольно знакомо.

Но в первой серии появилась Любовь Аксенова — и я решила дать сериалу шанс.

А дальше произошло то, чего я совсем не ожидала: выключить уже не получилось.

Женя оказывается в тюрьме после аварии, в которой погибают ее муж и шестилетняя дочь. При этом настоящие виновники трагедии остаются на свободе благодаря своим влиятельным родителям. И вот здесь сериал действительно начинает цеплять.

Самое страшное — смотреть, как меняется Женя

Кадр из сериала «Холод»

Мне особенно понравилось, что героиня не превращается в машину для мести за одну сцену. Ее буквально постепенно ломают обстоятельства.

В колонии Женя знакомится с Яной, которая сама отбывает срок за убийство. Именно она учит женщину быть сильнее, не доверять людям и готовиться к тому дню, когда можно будет выйти на свободу.

И Женя меняется.

Та женщина, которую мы видим в начале истории, и та, что появляется позже, — уже совершенно разные люди. От прежней жизни практически ничего не осталось, а на ее месте появляется одна-единственная цель: месть.

После пятой серии становится еще интереснее

Особенно меня затянула история после выхода Жени на свободу. Теперь она наконец может начать воплощать то, к чему готовилась в тюрьме.

И вот тут «Холод» превращается из тяжелой драмы о женщине, потерявшей семью, в настоящий триллер. За каждым шагом Жени интересно наблюдать именно потому, что до конца непонятно, куда ее приведет эта месть.

Сериал явно не собирается делить мир на абсолютно хороших и плохих. И чем дальше развивается история, тем сильнее ощущение, что Женя тоже рискует потерять себя.

Моя оценка — 8,5/10.

Пока «Холод» остается для меня одним из тех сериалов, которые я сначала включила без особого желания, а потом обнаружила себя уже глубоко внутри истории. Досмотрю точно — хотя подозреваю, что финал оставит после себя очень неоднозначные чувства.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Холод»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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