Посчитала и удивилась: во сколько обошелся Семен Семенычу круиз в «Бриллиантовой руке»? Можно было купить дачу!

«Бриллиантовая рука» разошлась на цитаты, но в фильме есть и детали, которые легко пропустить за привычным юмором. Например, зрителей не раз интересовало, во сколько Семёну Семёновичу обошлось путешествие на круизном лайнере.

Герой живёт довольно скромно, поэтому поездка выглядит особенно необычно. Тем интереснее попытаться посчитать, сколько стоил такой отдых по меркам того времени.

Круиз стоил как мотоцикл

Судя по маршруту — Лондон, Марсель и Стамбул — Горбунков отправился в настоящий «Круиз вокруг Европы». В 1968 году путёвка на теплоходе «Михаил Светлов» обходилась примерно в 276–665 рублей. За каюту на верхней палубе в двухместном размещении можно ориентировочно брать 550–600 рублей.

Это сопоставимо с ценой нового мотоцикла «Минск» или «Явы». За те же деньги можно было приобрести холодильник «ЗИЛ» и даже начать искать небольшой дачный дом.

Валюта тоже стоила недёшево

Для заграничных покупок советским туристам выдавали валюту через специальный обменный фонд. Семён Семёнович получил около 20–40 рублей, которые можно было потратить на сувениры и подарки. По тем временам это была заметная сумма — примерно стоимость стиральной машины.

Отпуск за полгода зарплаты

Средняя зарплата в СССР в 1968 году составляла около 110 рублей. Таким образом, поездка с дополнительными расходами могла обойтись Горбункову примерно в 650–750 рублей — сумму, сопоставимую с несколькими месяцами заработка.

Поэтому фраза Нади о том, что шуба для нее может подождать, вполне объяснима. Семье явно пришлось выбирать между дорогой покупкой и редкой для советского человека возможностью отправиться в зарубежный круиз, пишет автор дзен-канала Валерий Грачиков.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.