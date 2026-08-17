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Не успел «Дом Дракона» закончиться, как пора снова возвращаться в Вестерос: раскрыта дата выхода новинки по книгам Мартина

17 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» уже почти готов.

«Дом Дракона» только недавно завершил очередную главу истории Вестероса, а поклонникам уже приготовили новое возвращение в знакомый мир. Пока зрители обсуждают финал сериала о Таргариенах, работа над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств» уже завершена.

На этот раз история будет гораздо камернее, но от этого не менее интересной. Премьера продолжения запланирована на следующий год.

Премьера «Рыцаря Семи Королевств» состоялась в январе 2026 года. Первый сезон познакомил зрителей со странствующим рыцарем Дунканом Высоким и его юным спутником Эггом. Сериал получил 94% на Rotten Tomatoes, девять номинаций на «Эмми» и установил рекорд по просмотрам среди проектов HBO Max.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Для второго сезона выбрана повесть Джорджа Р. Р. Мартина «Верный меч» — вторая история о приключениях Дунка и Эгга. Питер Клаффи и Декстер Сол Ансел вновь сыграют главных героев.

О завершении съёмок сообщил сам Ансел, исполнитель роли Эгга. Премьера новых серий ожидается в начале 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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