Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 3 мини-сериала, которые показывают войну без прикрас: каждый можно посмотреть всего за один день

3 мини-сериала, которые показывают войну без прикрас: каждый можно посмотреть всего за один день

16 августа 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Братья по оружию»

Проекты заслужили высокий рейтинг.

Военные сериалы часто делают ставку на масштабные сражения, героические поступки и зрелищные сцены. Но есть проекты, которые показывают войну совсем иначе — через страх, усталость, потери и повседневную жизнь людей, оказавшихся в самом центре событий. Собрали три мини-сериала, которые рассказывают о битвах без привычного героического пафоса.

«Братья по оружию», рейтинг Кинопоиска 8,6

История показывает обычных парней, которые становятся десантниками и проходят подготовку в лагере Токкоа. После жёсткой армейской подготовки они отправляются в Европу и впервые сталкиваются с настоящей войной. В бою вчерашние новобранцы постепенно становятся сплочённым подразделением.

Сериал основан на книге историка Стивена Амброуза, написанной с опорой на воспоминания ветеранов роты «Изи». Многие герои имели реальных прототипов, а бывшие военнослужащие участвовали в создании проекта. Поэтому история обошлась без привычной романтизации войны.

Кадр из сериала «Братья по оружию»

«Тихий океан», рейтинг Кинопоиска 8,2

В центре — трое американских морпехов, прошедших через бои с японскими войсками на Тихом океане. Создатели показывают войну глазами простых солдат и их семей, не ограничиваясь самими сражениями.

Героям приходится выносить голод, болезни, изнурительные переходы и постоянный страх смерти. Война здесь не выглядит приключением: она ломает людей, заставляет принимать тяжёлые решения и оставляет после себя потери.

Кадр из сериала «Тихий океан»

«Сёгун», рейтинг Кинопоиска 8,0

В Японию начала XVII века после кораблекрушения попадает английский моряк Джон Блэкторн. Он оказывается в плену и знакомится с могущественным лордом Еси Торинагой, который использует знания европейца в борьбе за власть. Их союз постепенно меняет жизнь Блэкторна и приводит его к совершенно новой роли.

Сериал не идеализирует ни самураев, ни японское общество. Его герои способны предавать, нарушать обещания и действовать из страха или выгоды. Военные конфликты здесь строятся не только на оружии: важную роль играют политика, выживание, потери и моральный выбор.

Кадр из сериала «Сёгун»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Братья по оружию», «Тихий океан», «Сёгун»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест) «Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест) Читать дальше 16 августа 2026
Попросила ИИ выбрать 10 лучших картин в истории кино — никакого Нолана и Кэмерона, зато без Тарантино не обошлось Попросила ИИ выбрать 10 лучших картин в истории кино — никакого Нолана и Кэмерона, зато без Тарантино не обошлось Читать дальше 18 августа 2026
На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке Читать дальше 18 августа 2026
3 фэнтези-фильма специально для тех, кто уже устал от бесконечных драконов и эльфов: ничего общего с Рейенирой или Леголасом 3 фэнтези-фильма специально для тех, кто уже устал от бесконечных драконов и эльфов: ничего общего с Рейенирой или Леголасом Читать дальше 17 августа 2026
Уже заждались второй сезон «Сёгуна»? Hulu готовит свой ответ — тоже чужак в Японии, но с войнами за рамэн Уже заждались второй сезон «Сёгуна»? Hulu готовит свой ответ — тоже чужак в Японии, но с войнами за рамэн Читать дальше 16 августа 2026
Эти 3 детектива получили «Оскары» и высшие баллы на IMDb: проверенная программа для прохладного вечера дома Эти 3 детектива получили «Оскары» и высшие баллы на IMDb: проверенная программа для прохладного вечера дома Читать дальше 16 августа 2026
Обошел и «Крестного отца 2», и «Терминатора 2»: топ лучших сиквелов возглавил фильм 18+ про мужской стриптиз Обошел и «Крестного отца 2», и «Терминатора 2»: топ лучших сиквелов возглавил фильм 18+ про мужской стриптиз Читать дальше 15 августа 2026
Топ-3 самых напряжённых фильмов XXI века — посмотрите за выходные: усидеть до финала на одном месте невозможно Топ-3 самых напряжённых фильмов XXI века — посмотрите за выходные: усидеть до финала на одном месте невозможно Читать дальше 14 августа 2026
Эти три сериала заставят вас забыть про «Невский»: сценарист тот же, а сюжет и интриги — на порядок лучше Эти три сериала заставят вас забыть про «Невский»: сценарист тот же, а сюжет и интриги — на порядок лучше Читать дальше 14 августа 2026
В 3 сезоне «Колец власти» появится еще один жуткий злодей: зрители уже видели его во «Властелине колец» Питера Джексона В 3 сезоне «Колец власти» появится еще один жуткий злодей: зрители уже видели его во «Властелине колец» Питера Джексона Читать дальше 18 августа 2026
Эти 3 детективных сериала посмотрите за пару вечеров: в них 20 серий или даже меньше — даже жаль, что такие короткие Эти 3 детективных сериала посмотрите за пару вечеров: в них 20 серий или даже меньше — даже жаль, что такие короткие Читать дальше 18 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше