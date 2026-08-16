Уже заждались второй сезон «Сёгуна»? Hulu готовит свой ответ — тоже чужак в Японии, но с войнами за рамэн

«Сёгун» стал одним из главных сериалов о Японии последних лет, поэтому новостей о втором сезоне зрители ждут особенно внимательно. Но пока работа над продолжением идёт, в Hulu решили выпустить собственный проект с японским антуражем.

Правда, на этот раз вместо дворцовых интриг и самурайских войн зрителей ждёт совсем другая история — с современным Токио, рамэном и Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли.

Сюжет

После смерти жены Айван вместе с сыном переезжает в Токио, откуда она была родом. Здесь им приходится жить у японских родственников, с которыми герой почти не знаком, и постепенно привыкать к совершенно другой культуре.

Оставаться в Америке Айван не хочет — для него важно сохранить для сына связь с родиной матери. Поэтому он решает начать собственное дело и открывает небольшую раменную.

Параллельно герою приходится учить язык, разбираться в местных обычаях и осваивать ресторанный бизнес. Постепенно новое дело становится для Айвана не только способом заработать, но и попыткой пережить утрату и заново устроить свою жизнь.

Детали

«Гайдзин» — драматическая история о человеке, который после тяжёлой утраты пытается заново устроить жизнь в незнакомой стране. Само название отсылает к японскому слову — так называют иностранцев, оказавшихся за пределами своей родной культуры.

Сюжет частично основан на биографии американского шеф-повара Айвана Оркина, который добился успеха в японской рамэн-индустрии. Он открыл в Токио два заведения, а затем развил собственный бренд Ivan Ramen в Нью-Йорке и Лондоне.

За проектом стоит Шеннон Госс, участвовавшая в работе над «Сёгуном», поэтому «Гайдзина» уже сравнивают с этим сериалом. Правда, здесь вместо самураев и политических интриг — семейная история и ресторанный бизнес.

Главную роль исполнил Джозеф Гордон-Левитт. Точная дата премьеры пока не объявлена.

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