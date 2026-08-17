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Киноафиша Статьи «Терминатора» можно обожать, но нельзя спорить с тем, что будущее он предсказал плохо: все догадки — мимо

«Терминатора» можно обожать, но нельзя спорить с тем, что будущее он предсказал плохо: все догадки — мимо

17 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор»

Поэтому смотреть его сейчас особенно интересно.

Фильм «Терминатор» напугал зрителей будущим, в котором компьютеры решают уничтожить человечество. Прошло время, и оказалось, что наши отношения с технологиями сложились совсем иначе — хотя кое-какие страхи «Терминатор» предсказал удивительно точно.

Будущее, которого мы так и не дождались

В «Терминаторе» 1984 года Кайл Риз прибывает из 2029-го, чтобы спасти Сару Коннор от кибернетической машины-убийцы. В будущем искусственный интеллект Скайнет выходит из-под контроля и начинает войну против людей.

Для зрителей 80-х это выглядело вполне убедительно. Компьютеры становились все мощнее, технологии стремительно входили в жизнь, а идея машины, которая однажды решит избавиться от своего создателя, казалась вполне достойным кошмаром.

Но 2029 год уже не выглядит таким страшным. По крайней мере, Терминаторы по улицам не ходят, Скайнет не объявлял человечеству войну, а компьютеры пока не отправляют роботов в прошлое, чтобы убить наших родителей.

Машины оказались совсем другими

Кадр из фильма «Терминатор»

Самая забавная часть истории в том, что технологии действительно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Только вместо армии металлических убийц мы получили смартфоны, компьютеры, голосовых помощников и стриминговые сервисы.

Мы просим Siri найти дорогу, Alexa включить музыку, а Netflix подобрать фильм на вечер. И пока ни один из этих помощников не сообщил нам, что человечество подлежит уничтожению.

При этом главная идея «Терминатора» все-таки не выглядит такой уж фантастической. Нас по-прежнему тревожит искусственный интеллект и то, насколько далеко могут зайти технологии, если человек перестанет их контролировать.

Так что Кэмерон ошибся в деталях, но попал в главное: мы действительно до сих пор немного боимся собственных машин. Просто вместо железного Арнольда, который приходит ночью с оружием, теперь гораздо страшнее сообщение на экране: «Ваш аккаунт заблокирован».

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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