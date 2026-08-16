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Киноафиша Статьи 296 000 000 минут за два дня: «Тед Лассо» вернулся на Apple TV+ спустя 3 года и уделал даже «Разделение»

296 000 000 минут за два дня: «Тед Лассо» вернулся на Apple TV+ спустя 3 года и уделал даже «Разделение»

16 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Тед Лассо»

Сериал поставил рекорд.

Apple TV+ долго оставался в тени Netflix, который привык задавать тон на стриминговом рынке и собирать огромные аудитории. Но у платформы тоже есть проекты, которые со временем превратились в настоящие хиты, и «Тед Лассо» — один из самых заметных примеров.

Комедийный сериал о футбольном тренере собрал большую армию поклонников. Теперь его четвёртый сезон установил новый рекорд Apple TV+, показав лучший старт в истории сервиса.

Премьера состоялась 5 августа, спустя три года после финала предыдущих серий. На этот раз Тед становится тренером женской команды «Ричмонда», что позволяет создателям продолжить знакомую историю, но уже в новых обстоятельствах.

Кадр из сериала «Тед Лассо»

Первые результаты оказались особенно сильными. За два дня после выхода стартового эпизода зрители посмотрели сериал на 296 млн минут: большая часть пришлась на аудиторию из США.

По просмотрам новый сезон уже опередил другие заметные проекты Apple TV+, включая «Разделение». И это только начало: у сериала есть шанс установить новые рекорды платформы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Тед Лассо»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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