296 000 000 минут за два дня: «Тед Лассо» вернулся на Apple TV+ спустя 3 года и уделал даже «Разделение»

Apple TV+ долго оставался в тени Netflix, который привык задавать тон на стриминговом рынке и собирать огромные аудитории. Но у платформы тоже есть проекты, которые со временем превратились в настоящие хиты, и «Тед Лассо» — один из самых заметных примеров.

Комедийный сериал о футбольном тренере собрал большую армию поклонников. Теперь его четвёртый сезон установил новый рекорд Apple TV+, показав лучший старт в истории сервиса.

Премьера состоялась 5 августа, спустя три года после финала предыдущих серий. На этот раз Тед становится тренером женской команды «Ричмонда», что позволяет создателям продолжить знакомую историю, но уже в новых обстоятельствах.

Первые результаты оказались особенно сильными. За два дня после выхода стартового эпизода зрители посмотрели сериал на 296 млн минут: большая часть пришлась на аудиторию из США.

По просмотрам новый сезон уже опередил другие заметные проекты Apple TV+, включая «Разделение». И это только начало: у сериала есть шанс установить новые рекорды платформы.

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