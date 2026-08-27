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Расписание Мятеж (2026) в Шымкенте на сегодня

Мятеж
Мятеж Бывший спецназовец вновь берет в руки оружие. Напряженный экшен с Джейсоном Стэйтемом. боевик, триллер, криминал 2026 / США
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Сегодня 27 Завтра 28 сб 29 вс 30 пн 31 вт 1 ср 2
Формат сеанса
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Расписание Мятеж в Шымкенте на 27 августа 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
14:20 от 2600 ₸ 16:30 от 2600 ₸ 18:40 от 3000 ₸ 20:50 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
14:25 от 2100 ₸ 16:30 от 2100 ₸ 17:55 от 2100 ₸ 18:35 от 2300 ₸ 20:40 от 2300 ₸ 01:10 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
16:20 от 2900 ₸ 17:20 от 2900 ₸ 18:20 от 3300 ₸ 19:20 от 3300 ₸ 23:20 от 3300 ₸ 00:20 от 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
15:30 от 2900 ₸ 16:30 от 2900 ₸ 20:10 от 3300 ₸ 21:10 от 3300 ₸ 22:00 от 3300 ₸ 23:00 от 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
19:30 от 3300 ₸ 20:30 от 3300 ₸ 21:30 от 3300 ₸ 22:30 от 3300 ₸ 23:30 от 3300 ₸ 00:30 от 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
14:10 от 4100 ₸ 15:10 от 4100 ₸ 16:10 от 4100 ₸ 17:10 от 4100 ₸ 18:10 от 4600 ₸ 19:10 от 4600 ₸ 20:20 от 4600 ₸ 21:20 от 4600 ₸ 22:20 от 4600 ₸ 23:20 от 4600 ₸ 00:20 от 4100 ₸ 01:20 от 4100 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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