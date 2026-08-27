Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Mutiny Showtimes for Mutiny (2026) in Shymkent today

Showtimes for Mutiny (2026) in Shymkent today

Mutiny
Mutiny Action, Thriller, Crime 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 27 Tomorrow 28 Sat 29 Sun 30 Mon 31 Tue 1 Wed 2
Format
Group Screenings

Showtimes for Mutiny in Shymkent on 27 August 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
14:20 from 2600 ₸ 16:30 from 2600 ₸ 18:40 from 3000 ₸ 20:50 from 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
14:25 from 2100 ₸ 16:30 from 2100 ₸ 17:55 from 2100 ₸ 18:35 from 2300 ₸ 20:40 from 2300 ₸ 01:10 from 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
16:20 from 2900 ₸ 17:20 from 2900 ₸ 18:20 from 3300 ₸ 19:20 from 3300 ₸ 23:20 from 3300 ₸ 00:20 from 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
15:30 from 2900 ₸ 16:30 from 2900 ₸ 20:10 from 3300 ₸ 21:10 from 3300 ₸ 22:00 from 3300 ₸ 23:00 from 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
19:30 from 3300 ₸ 20:30 from 3300 ₸ 21:30 from 3300 ₸ 22:30 from 3300 ₸ 23:30 from 3300 ₸ 00:30 from 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
14:10 from 4100 ₸ 15:10 from 4100 ₸ 16:10 from 4100 ₸ 17:10 from 4100 ₸ 18:10 from 4600 ₸ 19:10 from 4600 ₸ 20:20 from 4600 ₸ 21:20 from 4600 ₸ 22:20 from 4600 ₸ 23:20 from 4600 ₸ 00:20 from 4100 ₸ 01:20 from 4100 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more