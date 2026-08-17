Угадать советское кино по афише смогут только те, кто не вылезал из кинозалов (тест)

Для советских зрителей поход в кино был отдельным событием, а афиши нередко запоминались не хуже самих фильмов. По одному рисунку или знакомой детали многие могли сразу понять, какую картину показывают.

Сегодня такие плакаты выглядят уже как приметы другой эпохи, но поклонники советского кино наверняка узнают знакомые образы. В этом тесте нужно определить пять фильмов по афише. Некоторые варианты окажутся очевидными, а над другими придётся немного подумать.

Особенно сложно будет тем, кто знает эти картины только по названиям, а не по впечатлениям от кинотеатров. Проверим, насколько хорошо вы помните афиши любимых советских фильмов? Мы сделали вопросы еще сложнее и покажем не полные картинки, а только их обрывки — испытайте себя.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.