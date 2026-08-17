Героев запоминает каждый, а вы попробуйте узнать 6 советских фильмов по злодеям: на них даже смотреть противно (тест)

Советское кино подарило зрителям немало запоминающихся злодеев и неоднозначных персонажей, которых иногда помнишь едва ли не лучше главных героев. У каждого такого антигероя свой характер, манеры и узнаваемые реплики.

В этом тесте собрали шесть известных «злодеев» советского кино. Некоторые персонажи знакомы практически каждому, а другие заставят напрячь память. Проверим, насколько хорошо вы помните советскую киноклассику?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.