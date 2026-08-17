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Киноафиша Статьи Героев запоминает каждый, а вы попробуйте узнать 6 советских фильмов по злодеям: на них даже смотреть противно (тест)

Героев запоминает каждый, а вы попробуйте узнать 6 советских фильмов по злодеям: на них даже смотреть противно (тест)

17 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Актеры ярко сыграли свои образы.

Советское кино подарило зрителям немало запоминающихся злодеев и неоднозначных персонажей, которых иногда помнишь едва ли не лучше главных героев. У каждого такого антигероя свой характер, манеры и узнаваемые реплики.

В этом тесте собрали шесть известных «злодеев» советского кино. Некоторые персонажи знакомы практически каждому, а другие заставят напрячь память. Проверим, насколько хорошо вы помните советскую киноклассику?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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