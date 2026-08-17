Кто не переживёт финальный сезон «Дома Дракона»: судьба главных героев давно предрешена

«Дом Дракона» подходит к финалу, а значит, Таргариенам снова придется платить за власть слишком высокую цену. И если верить «Пламени и крови», четвертый сезон для многих знакомых героев станет последним. Дальше спойлеры, будьте осторожны!

Рейнира Таргариен

Начнем с главного и самого болезненного спойлера. В книге Рейнира в итоге теряет Железный трон и бежит на Драконий Камень, где ее уже ждет Эйгон II.

Вскоре брат отдает сестру своему дракону Солнечному Огню. На глазах у собственного сына Эйгона III Рейнира погибает под его пламенем и становится одной из самых трагичных жертв Танца драконов.

Деймон и Эймонд

А вот этой битвы мы ждем особенно сильно. Деймон и Эймонд встретятся над Харренхолом, причем каждый будет верхом на своем драконе — Караксесе и Вхагар.

Их поединок закончится гибелью обоих драконов. Тело Эймонда найдут прикованным к Вхагар на дне озера, а судьба Деймона останется загадкой: его тела так и не обнаружат. Именно поэтому вокруг принца впоследствии появятся легенды о том, что он мог выжить.

Алисента и Эйгон II

Алисенте пережить Танец драконов тоже не суждено. После гибели Рейниры она окажется в заключении, а власть перейдет к Эйгону III — маленькому сыну Рейниры.

Сама Алисента заболеет и через несколько месяцев умрет. Ее сын Эйгон II проживет ненамного дольше. После гибели Рейниры он будет отравлен, причем точный виновник так и останется неизвестен.

И вот здесь становится особенно интересно. «Дом Дракона» уже неоднократно менял судьбы персонажей, поэтому совершенно не факт, что сериал повторит книгу буквально. Особенно это касается героев, чьи линии на экране заметно отличаются от литературного первоисточника.

Но одно можно сказать точно: если создатели действительно доведут историю до финала «Пламени и крови», спокойной жизни у Таргариенов не будет. И, судя по всему, драконам тоже.

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