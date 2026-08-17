Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Кто не переживёт финальный сезон «Дома Дракона»: судьба главных героев давно предрешена

Кто не переживёт финальный сезон «Дома Дракона»: судьба главных героев давно предрешена

17 августа 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Проще посчитать, кто выживет.

«Дом Дракона» подходит к финалу, а значит, Таргариенам снова придется платить за власть слишком высокую цену. И если верить «Пламени и крови», четвертый сезон для многих знакомых героев станет последним. Дальше спойлеры, будьте осторожны!

Рейнира Таргариен

Начнем с главного и самого болезненного спойлера. В книге Рейнира в итоге теряет Железный трон и бежит на Драконий Камень, где ее уже ждет Эйгон II.

Вскоре брат отдает сестру своему дракону Солнечному Огню. На глазах у собственного сына Эйгона III Рейнира погибает под его пламенем и становится одной из самых трагичных жертв Танца драконов.

Деймон и Эймонд

А вот этой битвы мы ждем особенно сильно. Деймон и Эймонд встретятся над Харренхолом, причем каждый будет верхом на своем драконе — Караксесе и Вхагар.

Их поединок закончится гибелью обоих драконов. Тело Эймонда найдут прикованным к Вхагар на дне озера, а судьба Деймона останется загадкой: его тела так и не обнаружат. Именно поэтому вокруг принца впоследствии появятся легенды о том, что он мог выжить.

Алисента и Эйгон II

Кадр из сериала «Дом дракона»

Алисенте пережить Танец драконов тоже не суждено. После гибели Рейниры она окажется в заключении, а власть перейдет к Эйгону III — маленькому сыну Рейниры.

Сама Алисента заболеет и через несколько месяцев умрет. Ее сын Эйгон II проживет ненамного дольше. После гибели Рейниры он будет отравлен, причем точный виновник так и останется неизвестен.

И вот здесь становится особенно интересно. «Дом Дракона» уже неоднократно менял судьбы персонажей, поэтому совершенно не факт, что сериал повторит книгу буквально. Особенно это касается героев, чьи линии на экране заметно отличаются от литературного первоисточника.

Но одно можно сказать точно: если создатели действительно доведут историю до финала «Пламени и крови», спокойной жизни у Таргариенов не будет. И, судя по всему, драконам тоже.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Читать дальше 19 августа 2026
Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Читать дальше 20 августа 2026
Драконов раздавали каждому второму, даже бастардам: почему только этот Таргариен не был всадником в «Доме дракона» Драконов раздавали каждому второму, даже бастардам: почему только этот Таргариен не был всадником в «Доме дракона» Читать дальше 16 августа 2026
Ливанов посмотрел «Шерлока» от BBC и пришел в ярость — больше всего досталось Кэмбербэтчу: «Рядовые статисты!» Ливанов посмотрел «Шерлока» от BBC и пришел в ярость — больше всего досталось Кэмбербэтчу: «Рядовые статисты!» Читать дальше 19 августа 2026
Пока ждете 2 сезон «Гангстерленда», посмотрите эти 3 похожих сериала: не Гай Ричи, конечно, но рейтинг IMDb не ниже 8 Пока ждете 2 сезон «Гангстерленда», посмотрите эти 3 похожих сериала: не Гай Ричи, конечно, но рейтинг IMDb не ниже 8 Читать дальше 19 августа 2026
После «Гарри Поттера» успел выйти детективный сериал по книгам Джоан Роулинг: вышло 7 сезонов, а я о нем даже не слышала После «Гарри Поттера» успел выйти детективный сериал по книгам Джоан Роулинг: вышло 7 сезонов, а я о нем даже не слышала Читать дальше 19 августа 2026
В 3 сезоне «Колец власти» появится еще один жуткий злодей: зрители уже видели его во «Властелине колец» Питера Джексона В 3 сезоне «Колец власти» появится еще один жуткий злодей: зрители уже видели его во «Властелине колец» Питера Джексона Читать дальше 18 августа 2026
Эти 3 детективных сериала посмотрите за пару вечеров: в них 20 серий или даже меньше — даже жаль, что такие короткие Эти 3 детективных сериала посмотрите за пару вечеров: в них 20 серий или даже меньше — даже жаль, что такие короткие Читать дальше 18 августа 2026
В 80-х в Италии выпустили свои «Ментовские войны»: в СССР сходили с ума по этому сериалу, пока на родине только смеялись В 80-х в Италии выпустили свои «Ментовские войны»: в СССР сходили с ума по этому сериалу, пока на родине только смеялись Читать дальше 18 августа 2026
Этот роман Стивена Кинга пытались экранизировать трижды: а ведь могла выйти крепкая замена «Игре престолов» Этот роман Стивена Кинга пытались экранизировать трижды: а ведь могла выйти крепкая замена «Игре престолов» Читать дальше 18 августа 2026
На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке Читать дальше 18 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше