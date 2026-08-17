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Киноафиша Статьи Дети половину не поймут: «Шрека 5» в первую очередь стоит посмотреть взрослым — и вот почему

Дети половину не поймут: «Шрека 5» в первую очередь стоит посмотреть взрослым — и вот почему

17 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Шрек 5»

Авторы решили сделать ставку на острые шутки.

«Шрэк» давно доказал, что сказочный мультфильм может одинаково хорошо работать и для детей, и для взрослых. Поэтому новостей о пятой части ждут не только юные зрители, но и те, кто вырос на первых фильмах франшизы.

Создатели «Шрэка 5» уже завершили озвучку и обещают сохранить фирменный юмор, добавив ещё больше шуток, рассчитанных на взрослую аудиторию. Похоже, новую часть маленьким детям показывать не стоит.

Каст

Работа над озвучкой «Шрэка 5» уже завершена, сообщил режиссёр Конрад Вернон. К своим персонажам вернулись Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас — соответственно Шрэк, Осёл и Фиона.

Полный состав создатели пока не раскрывают. Известно, что к проекту присоединились Зендея и Марчелло Эрнандес, а вместе с ними в мультфильме появятся ещё несколько пока не объявленных актёров. По словам Вернона, большинство приглашённых артистов охотно соглашались стать частью франшизы.

Кадр из мультфильма «Шрэк 5»

Шутки в сюжете

Основу продолжения пока держат в секрете. Известно лишь, что важное место в истории займут дети Шрэка и Фионы, которые заметно подросли.

При этом создатели собираются сохранить привычную формулу франшизы: семейную историю, сатиру и шутки, рассчитанные на взрослых. Вернон считает, что зрителям разного возраста вовсе не обязательно понимать одни и те же гэги.

«Ребёнку необязательно разбираться во всех шутках. А родителям необязательно всё объяснять», — отметил режиссёр.

Как добавил Вернон, острый «взрослый» юмор был важной составляющей «Шрэка» с самого первого мультика, поэтому команда старается не отказываться от этой особенности.

Премьера «Шрэка 5» запланирована на 30 июня 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультфильма «Шрек 5» (2027)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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