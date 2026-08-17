В Сети появился первый трейлер.

Экшен, драки, погони и песни «Сектора Газа» — новый сериал КИОН обещает начать телесезон довольно громко. А Михаил Пореченков, судя по трейлеру, снова готов лично разбираться с неприятностями.

Когда выйдет «Капитан Туман»

Дата премьеры уже известна: сериал появится в Сети 28 августа. Вместе с объявлением даты создатели представили и первый трейлер.

Главную роль в проекте исполнил Михаил Пореченков, а компанию ему составили Зоя Бербер и Азамат Нигманов. Также в сериале снялись Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, Ирина Чериченко, Анна Ардова, Дарья Урсуляк и Кирилл Гребенщиков.

Режиссером стал Сергей Филатов, знакомый зрителям по сериалам «Бар "Один звонок"» и «Отпечатки».

Здесь будут не только расследования

По описанию, в центре истории окажется не столько очередное запутанное преступление, сколько необычная команда.

Главный герой — капитан, который переживает потерю жены. Его напарницей становится строгая женщина, а третьим участником команды — молодой участковый, приехавший с Севера. Три совершенно разных человека вынуждены работать вместе, и именно их отношения должны стать одной из главных линий сериала.

Но совсем без экшена, конечно, не обойдется.

Пореченков снова в деле

«Капитан Туман» обещает много драк, погонь и постановочных трюков. Причем Михаил Пореченков, судя по информации о проекте, сам участвует в экшен-сценах.

Создатели отдельно обещают масштабную разборку на мясокомбинате. А атмосферу сериалу должен добавить саундтрек из песен группы «Сектор Газа».

Пореченков признается, что ему понравился сценарий, а с Зоей Бербер у актера сложились особенно теплые отношения: ее отчим — его давний друг.

Теперь осталось совсем немного подождать. «Капитан Туман» стартует 28 августа, и по первым подробностям это может быть тот самый сериал, который стоит включить в конце лета, если хочется крепкого российского экшена.

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