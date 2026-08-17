Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Только в 35 лет узнала, почему Т-800 не снимает темные очки: Кэмерон об этом умолчал

Только в 35 лет узнала, почему Т-800 не снимает темные очки: Кэмерон об этом умолчал

17 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

У аксессуара особое значение.

Очки стали одной из самых узнаваемых деталей образа Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера. Кажется, что это просто часть его фирменного стиля, но у этой детали есть вполне конкретное объяснение. Причём очки появились не случайно и выполняют сразу несколько функций.

Защита взгляда

В первой части Терминатор получает серьёзные повреждения лица, из-за которых становится заметен его механический глаз. Солнцезащитные очки помогают скрыть последствия повреждений и не выдавать машину за человеком.

Маскировка

Во второй части очки становятся частью его образа ещё и по практической причине. После сцены в баре Т-800 забирает их у байкера и получает привычный внешний вид, который позволяет меньше выделяться среди людей. Для машины, которая должна незаметно находиться среди людей, такая деталь вполне логична.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Часть образа

Со временем очки стали одной из главных визуальных деталей Т-800. Они подчёркивают его холодный и отстранённый характер и одновременно напоминают, что перед нами не человек, а только лишь машина в человеческой оболочке. Без них образ Терминатора выглядел бы заметно мягче.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Читать дальше 19 августа 2026
Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Читать дальше 20 августа 2026
Помните хит «Я — легенда» с Уиллом Смитом? В кино переврали всю историю — от начала до финала Помните хит «Я — легенда» с Уиллом Смитом? В кино переврали всю историю — от начала до финала Читать дальше 18 августа 2026
Над этим вопросом фанаты «Криминального чтива» бьются уже 30 лет: что же было в чемодане Уоллеса — есть 5 версий Над этим вопросом фанаты «Криминального чтива» бьются уже 30 лет: что же было в чемодане Уоллеса — есть 5 версий Читать дальше 18 августа 2026
Выстрелы, взрывы, аварии — всё мимо: так из какого же металла сделали Т-800? Выстрелы, взрывы, аварии — всё мимо: так из какого же металла сделали Т-800? Читать дальше 16 августа 2026
Не такой уж он и белый маг: какие подлости творил Гэндальф во «Властелине колец» — на это годами закрывали глаза Не такой уж он и белый маг: какие подлости творил Гэндальф во «Властелине колец» — на это годами закрывали глаза Читать дальше 15 августа 2026
По «Терминатору 2» неслучайно сходят с ума уже 35 лет: кинокритик объяснил, почему именно в России зрители так полюбили Т-800 По «Терминатору 2» неслучайно сходят с ума уже 35 лет: кинокритик объяснил, почему именно в России зрители так полюбили Т-800 Читать дальше 15 августа 2026
300 наложниц отправили восвояси: на самом деле Сулейман распустил гарем не ради Хюррем 300 наложниц отправили восвояси: на самом деле Сулейман распустил гарем не ради Хюррем Читать дальше 20 августа 2026
Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши Читать дальше 19 августа 2026
«Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5 «Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5 Читать дальше 19 августа 2026
А вы замечали, что с голосом Сухорукова в «Брате» что-то не так? Вот что сделал Балабанов А вы замечали, что с голосом Сухорукова в «Брате» что-то не так? Вот что сделал Балабанов Читать дальше 19 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше