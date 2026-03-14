Вышел первый трейлер «Хейтера» с Ароновой и Серебряковым (видео)

В Сети появился первый трейлер киноальманаха «Хейтер».

Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 9 апреля.

Фильм объединяет пять сюжетных линий — истории людей, чьи судьбы неожиданно переплетаются в эпоху соцсетей. Персонажи сталкиваются с анонимным сетевым троллем, становятся участниками и свидетелями онлайн‑агрессии, которая со временем переходит в реальную жизнь, разрушает отношения и ставит каждого перед трудным моральным выбором.

В проектах сыграли Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова и другие. Сценаристом и режиссёром «Хейтера» выступил Максим Боев, автор дилогии «За Палыча!».