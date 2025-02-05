Меню
Виктор Добронравов и Тихон Жизневский появятся в исторической драме «Ангелы Ладоги»
Режиссер «Брестской крепости» снимает историческую драму о подвиге буеристов, вывозивших сирот из блокадного Ленинграда.
Написать
5 февраля 2025 13:00
От «Гладиатора 2» до психологической драмы из списков на «Оскар»: что «качали» «пираты» в январе 2024
Из всего онлайн-контента особенно востребованы оказались боевики.
Написать
1 февраля 2025 15:51
Режиссер «Руки вверх!» объяснил, почему казахскому кино пока далеко до российского: проблема вот в чем
Не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Написать
17 января 2025 11:00
Миллиарды в прокате: 7 самых кассовых казахских картин в 2024 году
На первом месте оказался хоррор.
Написать
6 января 2025 14:05
Уже идет в кино: этот казахский триллер восхитил Голливуд
Опытные режиссеры были поражены картиной.
Написать
6 января 2025 12:31
Ядовитые змеи, пауки и скорпионы: съемки фильма «Финист. Первый богатырь» в Казахстане едва не обернулись трагедией
Актеры столкнулись со сложными условиями работы.
Написать
4 января 2025 14:00
«Это как слетать в космос»: Пересильд сравнила съемки в Казахстане с работой на МКС
Актриса рассказала о трудностях в работе над новой лентой.
Написать
1 января 2025 10:00
«Русский казах» не стал себе изменять: где снимали фильм «Последний ронин»
В качестве локаций выбрали безжизненные степи.
Написать
28 декабря 2024 12:15
Казах с русским сердцем: Давлетяров признался, как на него повлияла жизнь сначала в Казахстане, а потом в России
Ему удалось достичь больших высот.
Написать
23 декабря 2024 16:10
Наряд вне очереди: звезда «Жестокого романса» травмировалась на съемках из-за украшений
Ларисе Гузеевой пришлось вызывать специалиста.
Написать
15 декабря 2024 08:52
Фильм «Самая большая луна» с Янковским хотят удалить из Сети: создатели признали, что кинолента стала провалом года
Рейтинг на Кинопоиске у этой картины 5,2 из 10 возможных.
Написать
7 декабря 2024 10:00
Вовсе не «Любовь Советского Союза»: назван лидер проката в России за прошедшую неделю
Зрители выбрали другую киноленту.
Написать
20 ноября 2024 11:00
Претендентами на «Золотой Орел»-2024 стали 32 фильма: лишь одна хитовая новинка осталась за бортом
До церемонии награждения осталось всего три месяца, но главные «лузеры» уже известны.
Написать
24 октября 2024 13:54
В «Смешарики. Космическая экскурсия» впервые покажут родителей Кроша и Ежика: их озвучат звезды «Беспринципных» и «Ментовских войн»
Новые подробности о самой ожидаемой ленте для детей от трех лет.
Написать
22 октября 2024 13:44
«Отметит Новый год с семьей»: названы сроки выхода Ефремова из колонии по УДО
Некогда именитому артисту осталось провести за решеткой считанные недели.
Написать
20 октября 2024 10:55
На уровне Суворова: вот как решили увековечить Романа Мадянова в Москве
Не прошел и месяц после смерти известного актера, а общественники выдвинули необычное предложение. Эту награду артист точно заслуживал.
Написать
17 октября 2024 12:15
«Невероятные приключения китайцев в России»: что известно о ремейке культовой комедии Рязанова
Об актерах пока тишина, а вот режиссера пытаются «сосватать» знаменитого.
Написать
17 октября 2024 09:25
В России покажут новый фильм «Любовь Советского Союза»: собрали все, что известно — сюжет, актеры, дата премьеры
Главную роль в проекте исполнила звезда «Пищеблока». А сам фильм очень интересно расскажет про грандиозную эпоху — через историю жизни одной выдающейся женщины.
Написать
15 октября 2024 14:28
С волосами и пучеглазый: первый трейлер «Домовенка Кузи» с Буруновым в главной роли
А еще появится Гарик Харламов в неожиданной роли.
Написать
8 октября 2024 13:40
Горбунков летает, а вместо бриллиантов — айфон: вот что показали в трейлере новогоднего ремейка «Небриллиантовой руки»
Будут крутить на ТВ в Новый год.
27 сентября 2024 12:02
Будут крутить на ТВ в Новый год.
Написать
27 сентября 2024 12:02
«Москва слезам не верит» превратят в мюзикл: со звездами «Слова пацана» и самой красивой рэп-исполнительницей России
Одного актера и вовсе могут замазать в сериале.
Написать
27 сентября 2024 11:52
«Давно со мной такого не было»: фильм «Мужское слово» с Прилучным уже вышел — первые отзывы впечатляют
Стоит посмотреть, пока ждете новые серии «Жизни по вызову».
Написать
27 сентября 2024 10:04
«Три богатыря» в коротком метре: популярная франшиза будет расширена
Авторы готовятся выпустить новые истории о главных героях.
Написать
25 сентября 2024 10:34
У «Преступление и наказание» будет много общего с сериалами Netflix: названы даты выхода всех серий
Сюжетные спойлеры все знают еще со школьной скамьи.
Написать
20 сентября 2024 16:20
Вместо Грома - Красная Фурия! Почему решили заменить звезду фильмов по русским комиксам
Во вселенной Bubble большие перемены.
Написать
20 сентября 2024 10:20
Сказку с Ходченковой и Колокольниковым покажут иностранцам: продюсеры нацелились на мировой прокат
Премьера ленты запланирована на начало следующего года.
Написать
19 сентября 2024 19:51
«Вдохновил “Ночной дозор”»: новое русское фэнтези может затмить даже «Волшебный участок»
Описания, по крайней мере, звучат довольно похоже.
Написать
17 сентября 2024 10:00
Пальто «пришился» к роботу: звезда «Слова пацана» снимется в научной фантастике
Режиссером семейной комедии выступил Алексей Чадов.
Написать
15 сентября 2024 21:31
Дулин и Славик — в подарок женщинам: полнометражный фильм «Наша Russia» выйдет 8 марта
К своим ролям вернутся Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
Написать
12 сентября 2024 10:54
Зорро приехал в Россию и стал Дубровским? Что покажут зрителям в сериале-кроссовере популярных историй
Мститель в маске теперь будет скакать на лошади по заснеженным русским полям.
Написать
9 сентября 2024 11:30
