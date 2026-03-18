Свадьба Зендаи и Холланда – правда или ложь? Официальная информация

Зендая заявила, что слухи о её свадьбе с коллегой по «Человеку‑пауку» — фейк. Актриса объяснила правду в эфире вечернего шоу Джимми Киммела и назвала источники лживыми.

Именно её давний стилист Ло Роуч запустил разговоры о браке в начале месяца. После этого тема быстро разошлась по соцсетям. Зендая пришла на шоу, чтобы рассказать о новом фильме «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном. Но разговор сместился на слухи о личной жизни.

На прямой вопрос ведущего, видела ли она статьи о свадьбе, актриса ответила с иронией, что не видела ни одной. При этом она не подтвердила, была ли вообще какая‑то церемония.

Киммел показал кадры и обсудил вирусные свадебные фото, которые сгенерировали нейросети. Зендая признала, что многие поверили в эти снимки.

Актриса рассказала, что люди на улице подходили и поздравляли её. Она говорила им прямо, что это работа ИИ. Зендая также отметила, что даже часть её близких ошибочно восприняла подделки как реальные кадры и рассердились, думая, что их не пригласили.

Напомним, что актеры Зендая Коулман и Том Холланд познакомились на съёмках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Зендая сыграла Эм-Джей, а Том — Питера Паркера. С тех пор актеры вместе. Известно, что они помолвлены.