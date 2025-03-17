Меню
Кологривый тоже будет: «Царевна-лягушка» получит продолжение в следующем году
Когда ждать сиквел и что известно о проекте?
Написать
17 марта 2025 10:10
«Ганди молчал по субботам»: на «Ленфильме» завершились съемки комедийного фильма с Марком Эйдельштейном
Известный режиссер впервые попробует себя в роли создаеля полнометражного кино.
Написать
13 февраля 2025 12:14
Стартовали съемки комедии «Иван Семенов. Полный каяк!»: Леон Кемстач сыграет главного злодея
В новом фильме школьники отправятся в экстремальный зимний поход.
Написать
4 февраля 2025 13:00
Ченнинг Татум может попрощаться с ролью Гамбита во вселенной Marvel: актер уже прокомментировал слухи
Согласно инсайдерской информации, артист не появится в следующей киноработе о Людях Икс.
Написать
1 февраля 2025 10:00
Стало известно, когда выйдет в казахстанский прокат фильм «Микки 17» от режиссера «Паразитов»
Новый научно-фантастический проект Пон Джун-хо с Робертом Паттинсоном в главной роли стартует в кинотеатрах Казахстана в марте.
Написать
29 января 2025 10:30
Казахский фильм, снятый в Турции: когда выйдет «Невеста из Стамбула»
Романтическая комедия знаменует новый этап в развитии казахстанского кинематографа.
Написать
26 января 2025 12:00
Ключ к визуальной мощи: как съемки в Казахстане помогли фильму «Последний ронин» стать шедевром
Локации, конечно, режиссер выбрал действительно впечатляющие.
Написать
12 января 2025 11:00
В Казахстане вышла в прокат фантастическая драма «Мегалополис»: кому на нее стоит обратить внимание
Картина Фрэнсиса Форда Копполы призывает к размышлению.
Написать
10 января 2025 16:30
Три крутых казахстанских новинки про болезненные отношения с родителями: сейчас психоанализ в тренде
Посмотрите, если еще не видели эти работы.
Написать
8 января 2025 13:00
Вы знали, что съемки фильма «Финист. Первый богатырь» проходили в Казахстане? Вот места, где засветились актеры
Можете тоже прогуляться по местам создания фэнтези.
Написать
3 января 2025 11:30
«Теща» чуть не разрушила брак казахского режиссера Узабаева: вот что творилось за кадром
Аскар Узабаев объяснил, что совместная работа негативно влияла на семейные отношения, и принял решение разделить творческую и личную сферы.
Написать
27 декабря 2024 14:15
Харламов и Гузеева снова воссоединятся: когда выйдет фильм «Теща 2» казахского режиссера Аскара Узабаева
Продолжение популярной комедии сохранит полюбившихся зрителям зятя и тещу в исполнении любимых артистов.
Написать
26 декабря 2024 10:00
Траволта и Кейдж снова вместе: анонсирован сиквел культового боевика «Без лица»
Режиссер Адам Вингард собирает оригинальный актерский состав для продолжения киноленты 1997 года.
Написать
10 декабря 2024 13:23
Фестиваль кино «Зимний» объявил победителей: что за фильм «Операции “Холодно”», получивший главный приз?
Ценители абсурдистских сюжетов могут ликовать.
Написать
9 декабря 2024 13:16
Организация PETA проведет акцию протеста против фильма «Носферату» из-за сцен с крысами
Организация по защите животных обвиняет создателей фильма в искажении образа грызунов и обещает масштабную акцию протеста.
Написать
8 декабря 2024 10:41
