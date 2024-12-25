Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Статьи
Киноафиша
Новости
Смерть
Что посмотреть
Marvel
Сериалы Netflix
Эксклюзив
Катастрофа страшнее, чем в «Экипаже»: подробности трагедии в аэропорту Актау, где рухнул самолет Баку-Грозный
Вот что известно к данному часу.
Написать
25 декабря 2024 11:00
Так и не простил? Сын равнодушно попрощался со Светличной на похоронах
Скандальные слова старшего сына омрачили прощание со звездой советского кино.
Написать
21 ноября 2024 11:10
Ушла из жизни звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная: кому достанется многомиллионное наследство актрисы
Состояние артистки стремительно ухудшалось последние несколько месяцев.
Написать
16 ноября 2024 13:33
Не «Глухарь», но дело нечисто: странные подробности смерти актера Юрия Пономаренко
Звезду криминальных сериалов пытались выдать за живого, когда он уже был окоченелым.
Написать
29 октября 2024 09:44
«Потом будет очень горько»: вдова Мадянова прервала молчание на похоронах откровенной речью
Супруга актера не смогла сдержать слез, когда назвала его «своей жизнью».
Написать
28 сентября 2024 10:07
Удивительное совпадение: этот факт о смерти звезды «Гарри Поттера» поверг фанатов в шок
Как кинозвезда провела последние минуты жизни.
Написать
28 сентября 2024 09:08
«Не могли дозвониться до скорой»: страшные подробности смерти Романа Мадянова
Легендарному полковнику Колобкову было 62 года.
Написать
25 сентября 2024 15:47
Вырван крест, разбросаны гвоздики: могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил неизвестный (видео)
Неадекватный юноша попал на камеры.
Написать
22 сентября 2024 18:13
Все было предрешено еще зимой: названа причина смерти Александра Маслякова
КВН осиротел.
Написать
8 сентября 2024 19:32
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить