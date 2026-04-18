Теперь комары точно не будут мучать: цыгане знали верный и простой способ, как отпугнуть от себя насекомых

Его можно взять на вооружение.

С приходом весны пробуждаются не только растения и животные, но и полчища комаров, которые сразу же начинают донимать людей. Вечерние променады превращаются в настоящую пытку из-за назойливых кровососов. Справиться с ними не помогают ни домашние рецепты, ни покупные репелленты.

Однако существует надёжный способ, который способен защитить даже самых маленьких детей от укусов. Этим методом пользуются цыгане во время своих кочевых странствий.

В небольших плоских круглых контейнерах они хранят смесь гвоздики с вазелином. А в отдельной ёмкости готовят отвар на основе той же пряности.

Густую мазь следует равномерно нанести на одежду, обувь и даже на головной убор. Жидкое же средство распределяют по открытым участкам кожи.

После такой нехитрой обработки комары не решатся приблизиться. Ароматная гвоздика буквально дезориентирует насекомых: они теряют способность находиться рядом с потенциальной жертвой и улетают прочь от этого запаха.

Эффект сохраняется на пару часов, после чего процедуру желательно повторить. Состав безопасен и для детей, однако за новорождёнными лучше присматривать, чтобы они случайно не слизали средство.