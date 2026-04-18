Киноафиша Статьи Красивая пустышка или мечта? Эта драма обещает стать настоящей «бомбой» весной 2026 — уже обсуждают вовсю

Красивая пустышка или мечта? Эта драма обещает стать настоящей «бомбой» весной 2026 — уже обсуждают вовсю

18 апреля 2026 15:00
Кадр из дорамы «Жена принца XXI века»

Корейцы вновь врываются в мир кино. 

В 2026 году южнокорейский телеканал MBC вернулся в лидеры развлекательного вещания после провального 2025 года. Главную роль в этом сыграли две свежие дорамы: фантастическая юридическая «Судья Ли Хан-ён» с Чи Соном и романтическая «Жена принца XXI века» с Пён У-соком и Айю, премьера которой убедительно подтвердила, что шоу — не только красивые лица на экране.

Действие «Жены принца XXI века» разворачивается в альтернативной современной Корее с конституционной монархией. Главная героиня, Со Хи-джу, — наследница чеболя, которой принадлежит крупная компания по выпуску косметики и одежды. У неё есть ум, красота и деньги, но по титулу она остается простолюдинкой.

Её приглашают на день рождения восьмилетнего короля. Там она встречает принца Ли Ана — бывшего однокурсника и народного любимца, который после гибели короля три года назад стал регентом и главным советником молодого монарха.

Со Хи-джу с универа недолюбливала Ли Ана и считала его напыщенным аристократом. Когда отец настаивает на скором браке по расчету, она решает, что лучше выйти замуж за принца — раз уж выбор продиктован выгодой.

Проект привлекает внимание главным образом актёрским составом. Айю (Ли Джи-ын) снова берётся за главную роль после заметных работ в предыдущих дорамах, а Пён У-сок возвращается на экран после взлёта в 2024 году. Их участие подняло рейтинги, и первые серии все оправдывают.

Премьерные эпизоды показывают, что «Жена принца XXI века» умеет сочетать глянцевую романтику с тонкой драмой. В мире сериала статус решает почти всё: простолюдинке трудно пробиться в аристократическое окружение. Сцена приёма, где Со Хи-джу усаживают на самый край, а Ли Ан сидит рядом с королём, ярко это демонстрирует, но при этом авторы мастерски сближают героев.

Сериал обещает не только рейтинги, но и эмоции. MBC снова в игре, а «Жена принца XXI века» выглядит одной из самых живых и интересных премьер года.

Фото: Кадр из дорамы «Жена принца XXI века»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
На Рождество развернется беспощадная битва премьер: ради чего зрители могут бросить нового «Гарри Поттера» На Рождество развернется беспощадная битва премьер: ради чего зрители могут бросить нового «Гарри Поттера» Читать дальше 19 апреля 2026
Нед Старк умер еще в первом сезоне, но в итоге стал главным победителем всей «Игры Престолов»: после этой теории вы захотите еще раз пересмотреть сериал Нед Старк умер еще в первом сезоне, но в итоге стал главным победителем всей «Игры Престолов»: после этой теории вы захотите еще раз пересмотреть сериал Читать дальше 19 апреля 2026
Задолго до «Проекта «Конец света» был другой дружелюбный инопланетянин: чем закончился на самом деле сериал «Альф» Задолго до «Проекта «Конец света» был другой дружелюбный инопланетянин: чем закончился на самом деле сериал «Альф» Читать дальше 18 апреля 2026
Единороги, львоящеры и ледяные пауки: что о Вестеросе не рассказала «Игра престолов» — вы точно удивитесь Единороги, львоящеры и ледяные пауки: что о Вестеросе не рассказала «Игра престолов» — вы точно удивитесь Читать дальше 18 апреля 2026
Даже стена щитов — полная чушь: историк по косточкам разобрал культовый сериал «Викинги» — косяков много Даже стена щитов — полная чушь: историк по косточкам разобрал культовый сериал «Викинги» — косяков много Читать дальше 17 апреля 2026
Один сезон, но по нервам бьют не хуже 1000 серий: 3 коротких аниме, которые можно осилить за выходные Один сезон, но по нервам бьют не хуже 1000 серий: 3 коротких аниме, которые можно осилить за выходные Читать дальше 17 апреля 2026
Именно линия Дорна в «Игре престолов» — самая грубая ошибка: только те, кто читал «Пир стервятников», поймут разницу Именно линия Дорна в «Игре престолов» — самая грубая ошибка: только те, кто читал «Пир стервятников», поймут разницу Читать дальше 17 апреля 2026
Обожала этот сериал с Чаком Норрисом, но не видела концовку: чем завершился на самом деле «Крутой Уокер» Обожала этот сериал с Чаком Норрисом, но не видела концовку: чем завершился на самом деле «Крутой Уокер» Читать дальше 17 апреля 2026
60 000 000 долларов за одну серию: самые дорогие сериалы в истории — в списке нет «Игры престолов» 60 000 000 долларов за одну серию: самые дорогие сериалы в истории — в списке нет «Игры престолов» Читать дальше 17 апреля 2026
