Меню
Русский English
Отмена
Без погони как в «Первом отделе», но с захватывающим сюжетом: нашла детектив с оценкой 7.9 с Прилучным — сериал покорил

18 апреля 2026 16:00
Кадр из сериала «Преступление»

Сериалу 10 лет.

Люблю детективы и честно говоря, не ожидала, что мне понравится «Первый отдел», но поскольку новых серий пока нет, ищу что-то интересное и необычное. Недавно мне попался детектив под названием «Преступление» с оценкой 7.9 на Кинопоиске. В проекте играют Дарья Мороз и Павел Прилучный. И могу сказать, этот сериал определенно заслуживает внимания по нескольким причинам.

Захватывающий сюжет и напряженная интрига

В центре сюжета находится расследование жестокого убийства молодой девушки. Следователи, играемые Мороз и Прилучным, сталкиваются с множеством загадок и неожиданных поворотов, которые не только приводят к раскрытию преступления, но и поднимают скрытые проблемы местных жителей. Каждый эпизод заканчивается интригующим вопросом, что удерживает зрителей в напряжении до самого конца.

Актерский состав и герои

В этом детективе нет однозначно положительных или отрицательных героев. Каждый герой имеет свои тайны и внутренние конфликты. Мороз и Прилучный совсем далеки от своих привычных современных ролей в «Содержанках» и «Жизни по вызову». Они удивительным образом вписываются в сериал и играют очень тонко. К слову, кроме них в проекте снялись и другие известные актеры, такие как Андрей Смоляков, Людмила Артемьева, Алёна Хмельницкая и Андрей Чернышов. Во втором сезоне к актёрскому составу присоединились Мария Миронова в роли строгой бизнесвумен и Виталий Кищенко, сыгравший ее бывшего мужа с криминальным прошлым.

Атмосфера «русско-скандинавского нуара»

Отдельным плюсом выделю стилистику сериала. Он прямо перекликается со скандинавскими детективами. Съемки проходили в Калининграде, что явно привнесло в картину мрачные и серые оттенки, создавая атмосферу современного нуара и меланхоличности.

Сериал не ограничивается лишь детективным сюжетом, он затрагивает сложные человеческие темы: моральные выборы, семейные тайны, социальные проблемы, коррупцию и бандитизм. Словом, я советую, здесь два сезона и они определенно стоят вашего времени.

Фото: Кадр из сериала «Преступление»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше