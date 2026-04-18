Так что за зверь Тоторо? Миядзаки собрал его образ из реальных животных

В 1988 году, сразу после выхода аниме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо», публика искренне полюбила крупное мохнатое существо с приветливым и мягким взглядом. Но Тоторо — это далеко не просто обаятельный придуманный персонаж. По замыслу режиссёра, он является настоящим лесным духом, который олицетворяет природу и безграничную силу детского воображения.

Интересно, что изначально имя героя звучало как Тороро — в переводе с японского это слово означает «тролль». Однако маленькая Мэй выговорила его на свой лад, и так родился Тоторо — существо, невидимое для взрослых, но ощущаемое каждым ребёнком.

По своему облику этот зверь крупный, сероватый и напоминает одновременно сову и зайца. В другой трактовке, которую часто обсуждают поклонники, в нём сочетаются мягкая лохматость панды и загадочные повадки, свойственные кошкам.

Разумеется, в реальном мире такого животного не встретить. Тоторо не принадлежит к числу классических японских мифологических созданий — Миядзаки выдумал его полностью самостоятельно, хотя, без сомнения, вдохновлялся исконными верованиями своей родины.

Если же попытаться вписать его в традиционную иерархию японских духов, он, скорее всего, занял бы место среди низших божеств природы — тех самых, что считаются хранителями определённой местности.