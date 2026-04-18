Любимая Вера Брагина: что о своей жизни скрывает красавица-актриса Елена Вожакина

18 апреля 2026 19:35
Кадр из сериала «Первый отдел»

Елена Вожакина далеко не актриса одной роли.

За плечами актрисы — «Золотая маска», премия «Прорыв» и роли, после которых зрители перестали видеть в ней только Веру Брагину из «Первого отдела».

От ленинградских улиц к сцене

Елена Вожакина появилась на свет в Ленинграде 35 лет назад. Мама с детства считала, что дочь будет актрисой, однако отец считал, что такая профессия не для жизни. На конкурсе в театральную академию было по 250 человек на место. Отец видел её юристом, мать плакала от страха за дочь. С первой попытки она поступила на курс Красовского. Позже она говорила, что решила никому ничего не доказывать, а работать для себя. На третьем курсе Иван Благодер, музыкальный гений Александринки, пригласил её в «Живой труп» и «Гамлета».

Повороты карьеры: от массовки до наград

К 2012 году она уже вошла в труппу. За короткое время сыграла в семи постановках Фокина и три разные роли в «Укрощении строптивой». В 2016-м Жолдак пригласил её в постановку «По ту сторону занавеса». Партнёры были поражены её игрой. Спектакль взял «Золотую маску» за актёрский состав, а актрисе досталась премия «Прорыв».

Экран — от эпизодов до главных ролей

До признания в театре она мелькала в эпизодах сериалов «Ментовские войны» и «Тайны следствия». Затем последовало постоянное появление в «Улицах разбитых фонарей», где она сыграла Николь Егоркину в трех сезонах. В 2014 году она получила первую главную роль в фильме «7 футов под килем», сыграв певицу Марусю. В «Чужом гнезде» партнёром по кадру был Игорь Ливанов. В 2018-м в «Лабиринтах» её героиня пела колыбельную о бездетности. В том же году она сыграла в «Клубе обманутых жен» — мрачной и честной истории о трёх женщинах, решивших отомстить.

Роль, которая изменила всё

Кастинг на жену следователя, Веру Брагину, проходил в 2020 году. Режиссёры искали партнёршу для Ивана Колесникова, с кем можно взорвать экран без поцелуев. Она пришла на пробы и молчала. Это молчание стало её оружием. Роль принесла новый виток внимания и закрепила её как актрису, способную менять ритм сцены и экрана.

Личная жизнь: кольцо и трое детей в планах

О личной жизни актриса говорит мало. В 2020 году она призналась, что у неё есть любимый человек. Она объясняла, что мечтает о троих детях: один в семье — эгоист, двое — весело, трое — это семья. В 2022 году на фотографиях появилось обручальное кольцо, затем в официальных профилях появилась отметка «замужем», но имя супруга остаётся неизвестным.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», соцсети
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
