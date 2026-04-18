Задолго до «Проекта «Конец света» был другой дружелюбный инопланетянин: чем закончился на самом деле сериал «Альф»

Сейчас все только и говорят про фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом. История дружбы с инопланетянином Рокки вызывает трогательные эмоции. Однако задолго до этого было много других проектов про дружбу с внеземными цивилизациями. Одним из таких был сериал «Альф». Это был американский комедийный телесериал о забавном инопланетянине по имени Альф, который живет с обычной американской семьей.

Проект был создан компанией Alien Productions и транслировался на канале NBC с 1986 по 1990 год. Надо сказать, что он успел завоевать популярность в 80 странах мира.

Сюжет

Альф был одним из немногих выживших инопланетян с разрушенной планеты Мелмак. В сентябре 1986 года он разбивался на своем космическом корабле и приземлился в гараже семьи Таннеров. Глава семьи Вилли Таннер называет его «Альф» как сокращение от термина Alien Life Form — «внеземная форма жизни», хотя настоящее имя инопланетянина — Гордон Шамуэй.

Таннеры приютили его и скрыли от правительственного агентства, занимающегося делами пришельцев. В итоге Альф стал частью их семьи, искренне полюбив Вилли, его жену Кейт, детей Линн и Брайана, а также кота по кличке Лаки, хотя на его родине коты считались деликатесом. Сюжет сериала строится вокруг различных приключений Альфа на Земле, где он знакомится с множеством людей, помимо Таннеров.

Чем закончился

В последнем эпизоде четвертого сезона Альф получает сообщение от своих друзей Скипа и Ронды, в котором говорится о том, что они нашли новую пригодную для жизни планету, готовую стать новым домом для Мелмака. Прощаясь с Таннером, он направляется к месту отправки. Однако его задерживают военные.

Затем должны были снять пятый сезон, но этого не произошло. Спустя время на экраны вышел полнометражный фильм «Проект: Альф», который завершил историю обаятельного инопланетянина.

В фильме Альф оказывается на военной базе, где проводит время, играя в карты с военными. Семья Таннеров в фильме не появляется. О них упоминают лишь раз, отметив что они переехали в рамках программы защиты свидетелей.

На базе находятся несколько военнослужащих, которые недовольны присутствием Альфа и планируют его устранить. Однако друзья Альфа предотвращают этот злодейский замысел и получают за это повышение. В итоге Альф становится межгалактическим послом на Земле.

Интересные факты

Создатель шоу Пол Фаско управлял куклой и озвучивал персонажа. В нескольких эпизодах первого сезона, когда Альф появлялся в полный рост, его роль исполнял актёр Михай Месарош. Впоследствии живые съемки оказались слишком дорогими и сложными, поэтому с началом второго сезона использовали только куклу для роли Альфа.