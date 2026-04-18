Эти сцены «Приключений Али-Бабы» никогда не показывали в СССР: версия для Индии была длиннее почти на полчаса

18 апреля 2026 22:00
Кадр из фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1979)

Цензорам не понравились отдельные эпизоды.

В 1980 году состоялась премьера фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» — совместного проекта кинематографистов из Советского Союза и Индии. Результатом их сотрудничества стала необычная лента, пропитанная восточным колоритом.

Учитывая, что в те годы болливудские картины пользовались в СССР огромной популярностью, публика встретила эту сказку с большим энтузиазмом.

В основе сюжета лежало собрание арабских сказаний «Тысяча и одна ночь», однако исходный материал подвергся серьёзной переработке. Съёмочный процесс разворачивался на территории Индии и Узбекистана. Более того, финальные монтажные версии, которые продемонстрировали в разных странах, заметно расходились между собой.

Индийским зрителям показали картину на 24 минуты длиннее, чем советскую. В их версии прозвучало пять песен вместо трёх, а также добавилось больше драк и зрелищных взрывов.

Для сравнения: в СССР Али-Баба легко расправлялся с бандитами, попросту сбрасывая их в реку внутри огромных кувшинов. А вот в Индии герой лихо рубился с врагами на саблях. Отечественная цензура сочла подобные эпизоды излишне жестокими и безжалостно вырезала их из итогового материала.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1979)
Светлана Левкина
